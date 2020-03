La diretta dell’intervista di Wired al ministro dell’Innovazione Paola Pisano

16 Marzo 2020 – 21:03



Il digitale per la ripresa: come sfruttare le nuove tecnologie durante e dopo la crisi del coronavirus? Risponde il ministro dell’Innovazione Paola Pisano, intervistata dal direttore di Wired Federico Ferrazza

Pubblicato da Wired Italia su Lunedì 16 marzo 2020

Il digitale per la ripresa: come sfruttare le nuove tecnologie durante e dopo la crisi del coronavirus? Risponde il ministro dell’Innovazione Paola Pisano, intervistata dal direttore di Wired Federico Ferrazza

Pubblicato da Wired Italia su Lunedì 16 marzo 2020



Il digitale per la ripresa: come sfruttare le nuove tecnologie durante e dopo la crisi del coronavirus? Risponde il ministro dell’Innovazione Paola Pisano, intervistata dal direttore di Wired Federico Ferrazza

Pubblicato da Wired Italia su Lunedì 16 marzo 2020

La crisi da coronavirus ha costretto l’Italia e il suo governo a misure drastiche e inedite per la salvaguardia della salute pubblica, come la quarantena nazionale messa insieme da una serie di decreti promulgati dall’esecutivo di Giuseppe Conte. Di quest’ultimo fa parte anche Paola Pisano, ministro dell’Innovazione e autrice del progetto ribattezzato di Solidarietà digitale, per portare – con la tecnologia – un po’ di sollievo a un paese colpito dalla diffusione del patogeno.

Di questo e di molto altro (dalla ripartenza del paese alle prospettive del digitale) si parla nell’intervista in diretta del direttore di Wired Federico Ferrazza con il ministro, visibile qui su Wired.it e sulla pagina Facebook di Wired Italia.

The post La diretta dell’intervista di Wired al ministro dell’Innovazione Paola Pisano appeared first on Wired.

Fonte: Wired