In arrivo il film su Cambridge Analytica dai registi degli Avengers

16 March 2020 – 18:07

Chi meglio dell’androide onnisciente del Marvel Cinematic Universe per raccontare il più grave furto di dati digitali della storia recente? Sono di queste ore gli ultimi aggiornamenti sul film che sarà realizzato nei prossimi mesi a partire dallo scandalo di Cambridge Analytica. Prodotto dai fratelli Russo, i registi degli ultimi epocali film degli Avengers, i due si riuniranno con una vecchia conoscenza: secondo quanto annunciato, Paul Bettany, l’attore che aveva interpretato Visione nell’universo cinematografico Marvel, sarà qui uno dei protagonisti dando il volto ad Alexander Nix.

Nix è il ceo di Cambridge Analytica, la società di consulenza divenuta tristemente celebre nel 2018 perché avrebbe sfruttato i dati personali di oltre 50 milioni di utenti di Facebook al fine di targetizzare e ottimizzare al massimo la portata della propaganda politica di diverse campagne elettorali, compresa quella di Trump. Proprio Nix è stato l’uomo che ha avuto un ruolo fondamentale nell’assunzione di Christopher Wylie, personaggio sul quale sarà incentrato il film: Wylie era un ex dipendente della società che, grazie a un’intervista pubblicata sul Guardian nel marzo 2018, divenne il primo e principale whistleblower che fece scoppiare lo scandalo, sottolineando anche le implicazioni e le falle di sicurezza di Facebook nella protezione dei dati dei suoi utenti.

I Russo produrranno il lungometraggio che sarà scritto da Christopher Markus e Stephen McFeely, sceneggiatori a loro volta coinvolti nella scrittura di Avengers: Endgame, a oggi ancora il film con più incassi nella storia del cinema. A dirigere ci sarà David Gordon Green, già regista dell’ultimo Halloween. Non ci sono ancora titolo e data di uscita del progetto. Bettany, fra l’altro, sarà libero di partecipare alle riprese solo dopo aver terminato quelle della serie Disney+ WandaVision, in cui tornerà a interpretare Visione accanto a Scarlet Witch (Elisabeth Olsen). La produzione di WandaVision, così come di tutte le altre serie Marvel Studios, è stata però momentaneamente messa in pausa per via del coronavirus.

