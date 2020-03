Assistenzialismo italiano o immunità di gregge all’inglese, qual è approccio giusto al virus?

16 March 2020 – 12:17

Secondo un documento segreto svelato dal Guardian nelle scorse ore, l’80% della popolazione britannica rischia di essere contagiata dal Covid-19. Si tratta di uno scritto del Public Health England destinato ai responsabili del servizio sanitario nazionale britannico (Nhs), che di fatto racconta lo scenario catastrofico a cui il paese andrà incontro. L’epidemia potrebbe durare fino alla primavera 2021, il sistema sanitario non sarà in grado di stare dietro a tutti i contagi e nei test dovrà dunque focalizzarsi sui soggetti più fragili. Si raccomandano inoltre misure di contenimento per le prossime settimane, come la chiusura di pub di ristoranti o la sospensione di eventi con più di 500 persone, così come il richiamo in corsia di medici e infermieri in pensione. Ma di fatto si delinea uno scenario di guerra, quello di centinaia di migliaia di persone che non ce la faranno a vincere il virus.

Il documento in questione richiama l’approccio adottato dal premier Boris Johnson negli scorsi giorni. Una visione catastrofista dell’epidemia di Covid-19, che proprio per questo non può essere combattuta con misure drastiche. “Preserviamo quanto meno la società e l’economia”, vogliono dirci, “non fermiamo tutto per un virus che sarà comunque incontrollabile”. I britannici devono abituarsi all’idea di perdere i loro cari, ha detto Johnson, per poi far intendere che tanto li perderebbero comunque, anche se tutta la Gran Bretagna si chiudesse in casa. Tanto vale non farlo.

Quello britannico è un approccio molto cinico alla questione coronavirus. Si è scomodato il darwinismo sociale di fatto, in una lotta alla sopravvivenza in cui i più forti vinceranno sui più deboli, senza che si faccia più o meno nulla per assistere questi ultimi. Se da noi si è scelto un assistenzialismo estremo e un focus sulla salute presente dei cittadini, in Gran Bretagna si è ragionato in prospettiva, sugli effetti di un lockdown totale sulla salute futura dei britannici, in termini di economia al collasso per esempio. “È meglio che la gente muoia adesso per proteggere la maggioranza della popolazione sul lungo periodo”, ha chiosato Roy Steward, ex ministro Tory.

È un diverso approccio culturale, che ha a che fare con il neo-liberismo. Al centro di tutto c’è l’individuo, non la società, ed è puntando i riflettori sul primo che si stabilisce la necessità che la macchina-paese vada avanti. Il welfare all’italiana di questi giorni, quello di una ricerca di benessere collettivo attraverso misure di chiusura valide per tutti sebbene il virus abbia una pericolosità ben diversa a seconda di chi lo contrae, si scontra con una visione britannica in cui proprio perché ognuno subirà una diversa gravità del virus, non si può fermare tutto senza distinzioni. Le scuole per esempio non verranno chiuse, perché il Covid-19 non ha mostrato di trovare terra fertile nei bambini. Stesso discorso per le attività produttive quotidiane, spesso portate avanti da personale giovane e dunque poco a rischio – non nella contrazione del virus, ma nelle complicazioni. Nel documento segreto rivelato dal Guardian, allora, si parla sì di quarantena, ma solo per gli over 70 e per i soggetti più fragili. Si chiede cioè di fermare una fetta sociale già poco produttiva, così che non vi siano ripercussioni troppo forti sulla nazione.

Eppure la Gran Bretagna fonda tutto il suo ragionamento darwinista su un paradosso. Si dice che il sistema sanitario non sarà comunque in grado di reggere il peso dell’epidemia, tanto vale andare avanti in termini di produzione e quant’altro, una logica puramente neo-liberista. Ma è proprio questo neo-liberismo alla base del problema, con i tagli forsennati fatti al sistema sanitario negli anni scorsi e più in generale alla previdenza sociale, e che rendono dunque lo scenario ingestibile. Come ha sottolineato l’Insitute for Public Policy Research (IPPR), i tagli della medicina preventiva in Gran Bretagna avrebbero causato 130mila morti tra il 2012 e il 2019. Il sistema sanitario britannico ha subito complessivamente tagli del 30% nell’ultimo decennio. Lo stato ha di fatto creato le condizioni perchè oggi si arrivasse a non poter gestire i numeri di un’emergenza sanitaria e, invece che tornare sui suoi passi, ha scelto di andare avanti nella sua visione.

La storia ci dirà chi avrà avuto ragione in questo scontro di civiltà tra assistenzialisti e non. Ma sicuramente, nel caso britannico, a perdere sarà lo stato sociale.

