Arriva una maratona di lezioni online gratis di marketing, finanza e gestione di impresa

16 Marzo 2020 – 18:03

Rinascita Digitale, la maratona di video-lezioni in streaming che durerà fino al 3 aprile (fonte: Rinascita Digitale)Dalle ore 10 di lunedì 16 marzo è partita una maratona digitale di corsi di formazione gratuiti sulla piattaforma Rinascita Digitale. Lo scopo dell’iniziativa, ideata dalla start up Mashub, è quello di non buttare via il tempo trascorso a casa durante la quarantena ma, piuttosto, d’impiegarlo per partecipare a corsi formativi che potranno servire per ripartire una volta tornati in una situazione di normalità pre-crisi. Tutti i giorni, dalle ore 9 alle 18, fino al 3 aprile, sulla piattaforma si alterneranno un centinaio tra professionisti, esperti, ricercatori e innovatori tenendo corsi gratuiti in live streaming.

I corsi formativi offerti da Rinascita Digitale abbracciano i campi dello sviluppo d’impresa e gestione finanziaria, dello smart working e digital transformation, della comunicazione digitale e del marketing.

Per accedere ai corsi è sufficiente raggiungere il sito di Rinascita Digitale e cliccare sul pulsante Guarda Live. Prima di accedere alla stanza virtuale all’utente sarà solamente richiesto di inserire il proprio nome e indirizzo email. Gli utenti potranno inoltre guardare il programma delle lezioni disponibili sulla piattaforma in modo da organizzarsi al meglio e collegarsi alla diretta streaming al momento giusto.

La piattaforma si presenta con un’interfaccia che consente all’utente di dialogare con gli altri spettatori e con gli speaker tramite una chat. Inoltre è possibile vedere l’elenco delle persone connesse. Le lezioni in streaming saranno accessibili non solo dalla piattaforma ma anche su social network, tra cui YouTube, Facebook, Instagram e LinkedIn.

Stefano Saladino, amministratore delegato di Mashub e ideatore di Rinascita Digitale ha spiegato che il progetto è nato con l’intento di offrire il proprio contributo in questa situazione di crisi. La maratona di video-lezioni in streaming offrirà giornalmente dei corsi che potranno tornare utili a tutti i professionisti quando la situazione si sarà risolta e si potrà uscire nuovamente dalle proprie case.

