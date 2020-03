Arnold Schwarzenegger vi insegna a lavarvi le mani

16 March 2020 – 12:07

Gli Stati Uniti ci hanno messo un po’ a capire la gravità della situazione legata alla pandemia generata dal coronavirus. Nonostante i tentativi di minimizzare di diverse istituzioni (e di Trump in persona) nei giorni scorsi, ora sono in molti a fare appelli affinché vengano applicate misure di sicurezza molto forti. Mentre città come New York e Los Angeles chiudono negozi, palestre e cinema, sono numerose le celebrità che invitano alla cautela, a stare in casa e ad applicare tutti i comportamenti preventivi adeguati. Fra tutte, però, si leva la voce di Arnold Schwarzenegger: l’attore ed ex governatore della California ha realizzato una serie di video sulla sua pagina Facebook e in uno in particolare spiega come lavarsi le mani in modo accurato.

Mentre si rivolge alla sua cagnolina Cherry, infatti, l’interprete di Terminator e Conan il barbaro mostra concretamente come lavarsi le mani per evitare di diffondere il virus: utilizzando acqua e sapone illustra come sfregare con cura palmi e dorsi, in mezzo alle dita, attorno al pollice e come ci si debba lavare il tutto per almeno venti secondi. Ribadisce poi che bisogna farlo molto di frequente, il più volte possibili. “Ho cercato di fare un tutorial di lavaggio delle mani per Cherry ma penso che voi presterete più attenzione“, ha scritto Schwarzenegger su Facebook. “State al sicuro. Lavatevi le mani. Ascoltate gli scienziati e gli esperti, non i fanfaroni“. La sua conclusione è poi un auspicio di solidarietà: “Insieme possiamo rallentare questa cosa e proteggerci l’un l’altro“.

In un altro video sempre pubblicato sul social network, Schwarzenegger, circondato da animali come un pony e un asinello, ha ribadito l’appello a rimanere in casa, per proteggere sé stessi e gli altri dai rischi del Coronavirus. E se lo dice Terminator bisognerà pur stare ad ascoltarlo. Anche se i suoi consigli sono sicuramente appropriati, in ogni caso, su Wired.it trovate le procedure ufficiali su come lavarsi le mani in base alle direttive del ministero della Salute e dell’Organizzazione mondiale della sanità.

The post Arnold Schwarzenegger vi insegna a lavarvi le mani appeared first on Wired.

Fonte: Wired