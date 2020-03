I nuovi smartphone compatibili con hd e hdr

14 Marzo 2020 – 9:03

Non è una sorpresa trovare soprattutto modelli Samsung nella rinnovata lista di smartphone compatibili con gli standard hd e hdr su Netflix e altre piattaforme. Le altre società coinvolte sono Sony e Tcl per un elenco di modelli che possono tirare fuori il meglio dell’intrattenimento in mobilità.

I dispositivi in questione hanno sia ricevuto la certificazione Widevine Drm di livello L1 ma anche quella interna della stessa Netflix (ecco l’elenco completo) sia per l’alta definizione sia per lo standard hdr, ovvero l’high dynamic range per una gamma cromatica più ricca, bianchi più brillanti e neri più profondi.

I modelli in lista montano chipset MediaTek MT6768, MT6769, MT6779 e MT6785 più i Qualcomm Snapdragon 865 e Samsung Exynos 980.

Netflix hd, i nuovi smartphone compatibili

(Foto: Samsung)In lista ci sono gli ultimi arrivati delle famiglie Samsung Galaxy S20, Note 10, Fold e Z Flip, ma anche quelli più economici della gamma A-Series come A9, A10e, A30s, A50s, A51, A60, A70 e A70s, A71 e A80, quelli della gamma M-Series come M10s, M21, M30s, M31 ed M40 infine XCover 4s e Xcover Pro.

Vanno ad aggiungersi ai vari Asus Zenfone 2, 3 Ultra e Zoom, Nexus 6, 5x e 6p, Google Pixel fino ai 3a, Honor 10 e Play, Htc One A9 e Butterfly 3, Huawei Mate 10 Pro, Mate 20, P20, P30 e P30 Pro, Nova 3 e P Smart+, Lg G3, G6, G7, G9, X5, V20, V30 e V40, Motorola Droid Turbo 2 e X 2014, OnePlus 7 e 7 Pro, Razer Phone 1 e 2, Sony Xperia 1 e tutta la gamma X dalla prima a XZ3 più Z5, infine Mi 9t e Pro, K20 e Pro.

E gli iPhone? La risoluzione hd o 720p è supportata dai modelli che possono supportare il sistema operativo da iOs 7 in poi e montano uno schermo, appunto, hd dunque da iPhone 6 in poi.

Netflix hdr, i nuovi smartphone compatibili

(Foto: Sony)Per quanto riguarda la lista degli smartphone compatibili con lo standard hdr su Netflix, ci sono svariati smartphone dai pieghevoli Samsung Galaxy Fold (anche versione 5g) e Galaxy Z Flip ai recenti top di gamma Samsung Galaxy S20 nelle versioni standard, 5g e Ultra, più quelli di penultima generazione come i vari Samsung Galaxy S10, Samsung Galaxy Note 10+ infine Sony Xperia 1 II, TCL 10 Pro e Xiaomi Mi 10 e 10 Pro.

Erano già in lista Sony Xz fino a Zz3, Razer Phone 1 e 2, OnePlus 7 e 7 Pro, gli LG già citati meno G3, i Huawei Mate 10 Pro, 20, P20, P30 e P30 Pro, Honor 10 e Play e i Pixel 3 a 3 Xl. Per quanto riguarda gli iPhone, in realtà supportano il protocollo parallelo Dolby Vision. I modelli compatibili sono da iPhone 8 in poi.

The post I nuovi smartphone compatibili con hd e hdr appeared first on Wired.

Fonte: Wired