Come fare videochiamate di gruppo su WhatsApp, Instagram e Messenger

14 Marzo 2020 – 20:28

Che sia per fare quattro chiacchiere, cenare insieme o organizzare vere e proprie partite di Dungeons & Dragons, le app per le videochiamate sono diventate parte integrante della nostra vita quotidiana a causa del coronavirus. Ecco una piccola guida per organizzare videochiamate di gruppo su WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.Continua a leggere



Che sia per fare quattro chiacchiere, cenare insieme o organizzare vere e proprie partite di Dungeons & Dragons, le app per le videochiamate sono diventate parte integrante della nostra vita quotidiana a causa del coronavirus. Ecco una piccola guida per organizzare videochiamate di gruppo su WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.

Continua a leggere Che sia per fare quattro chiacchiere, cenare insieme o organizzare vere e proprie partite di Dungeons & Dragons, le app per le videochiamate sono diventate parte integrante della nostra vita quotidiana a causa del coronavirus. Ecco una piccola guida per organizzare videochiamate di gruppo su WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.

Fonte: Fanpage Tech