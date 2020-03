Ritorno a Westworld: com’è la terza stagione? Facciamo un punto nel nostro podcast

13 March 2020 – 11:59

Dopo due anni dalla fine della seconda stagione, Westworld torna in un periodo in cui abbiamo bisogno di lasciarci trasportare dalle serie tv per far fronte all’emergenza coronavirus. I nuovi episodi di una delle serie più ambiziose (e complesse) degli ultimi anni arriva nella notte tra 15 e 16 marzo su Sky Atlantic. I suoi creatori Jonathan Nolan e Lisa Joy riprendono le fila da dove avevamo lasciato i personaggi (qui un riassunto per raccapezzarsi), ma rendono la narrazione più fluida e meno arzigogolata. Dopo riflessioni su coscienza e immortalità, in questa terza stagione sembra che gli androidi di Westworld si concentrino sul concetto di identità, in una lotta tra intelligenze artificiali e naturali.

Affrontando il tema dei robot, nel nuovo episodio del nostro podcast Wired Play non potevamo che parlare anche del papà degli androidi, lo scienziato e scrittore Isaac Asimov, la cui saga della Fondazione sarà adattata in una serie per Apple Tv+, dal titolo Foundation. Ecco cosa ci aspettiamo.

Al microfono ci sono Andrea Gentile e Paolo Armelli, con il montaggio di Giulia Rocco.

