Nei giorni della quarantena da coronavirus, è giusto ordinare a domicilio?

13 March 2020 – 12:16

(Foto: Antonio Masiello/Getty Images)Sono l’avanguardia del rischio. Anzitutto per sé stessi. I rider, quelli che avremmo chiamato fattorini ma al tempo della gig economy nascondiamo dietro la lingua inglese, anche in questi giorni di quasi isolamento da coronavirus portano cibo, spesa, qualsiasi altro oggetto o consegna a domicilio. Da quelli privati, perché molti ristoranti si sono riorganizzati in proprio, fino alle piattaforme dei supermercati o alle sigle più note – come Glovo, JustEat, UberEats e Deliveroo – passando per Amazon, in particolare per le consegne più veloci. Disegnano in qualche maniera la ragnatela della socialità isolata, prestando un servizio che da superfluo e di lusso – spesso evitabile – in queste ore sembra trasformarsi in qualcosa di simile ai corrieri del visionario videogame post-apocalittico Death Stranding. Questo nonostante il quadro non sia in realtà ancora del tutto chiaro: da una parte le app dei supermercati dove trovare uno slot libero è un’impresa, dall’altra i cali di ordini denunciati da alcuni gruppi di rider.

Eppure il problema di fondo rimane: è giusto, ovvero etico, ricorrere alle consegne a domicilio in una fase come questa, ben sapendo che i corrieri rischiano più di altri e non godono di tutele sufficienti? E come rispondere all’obiezione di chi fa notare che, in fondo, proprio il loro servizio a cottimo o quasi – e che dipende anche in gran parte dalle mance – ne risentirebbe per primo se non avessero più cose consegnare? Considerando anche che, in questo momento di serrata al pubblico dei ristoranti, la consegna a domicilio è sostanzialmente l’unico modo in cui anche quel genere di esercizi può pensare di cavarsela.

Strana storia, quella dei rider. Un fronte subito aperto dal governo gialloverde nell’estate del 2018, per molti come specchietto per le allodole italiche di un impegno immediato a favore dei meno tutelati, e grottescamente sfilacciatosi nell’ombra col passare dei mesi e col trasloco di Luigi Di Maio – allora ministro dello Sviluppo economico – alla Farnesina. Lo abbiamo approfondito qui su Wired pochi giorni fa: a cinque mesi dalla conversione del decreto legge 101/2019 che concede un anno di tempo per progettare un contratto su misura per chi effettua consegne in bici o scooter non si è mossa una foglia. Nessun contatto fra piattaforme, rappresentanze di base dei rider e sindacati. Eppure la prima risposta che verrebbe da dare al dubbio esposto poco sopra è questa: pretendere che proprio adesso, in una fase certo di emergenza, ma anche di altalenante richiesta di consegne a domicilio con picchi e diminuzioni, si facciano passi in avanti verso un migliore inquadramento, o comunque verso un sistema di tutele fatto di certezze e non di mancette aziendali (come pure sembra stabilire una recente sentenza della corte di Cassazione su un caso dell’ex Foodora).

Bisogna insomma pretendere che Assodelivery, l’associazione delle piattaforme di consegna, e il governo si muovano in fretta per stabilire un salario minimo, e soprattutto prendere ogni precauzione possibile perché quel lavoro possa essere svolto nella massima sicurezza non solo per i destinatari ma anche per i fattorini. Di più: alcuni dei provvedimenti previsti per i lavoratori autonomi dai prossimi decreti dell’esecutivo dovrebbero essere estesi anche a rider e simili mansioni, per consentire loro di liberarsi dalla morsa se non consegno non guadagno. Se non è possibile, anche quel servizio va sospeso.

La seconda risposta, la nostra, può essere mutuata dalla disciplina che dovremmo seguire per le uscite di casa: così come si può lasciare l’abitazione solo in caso di necessità, di salute o per lavoro – oltre che per brevi attività di base in luoghi aperti mantenendo la massima distanza – anche nel caso delle consegne a domicilio dovremmo agire con la stessa responsabilità. Cioè ordinare solo se è davvero indispensabile, se non c’è alternativa, magari se si vuole sostenere un ristorante di quartiere che sta faticando, evitando di ordinare quando è brutto tempo o chiedere spese troppo complicate con prodotti difficili da trovare sugli scaffali, che fanno solo perdere tempo. Insomma, limitandoci al necessario: anche questo è buonsenso.

Anche in questo caso, come in molti altri, paghiamo lentezza e impreparazione del legislatore e delle piattaforme, che per troppi mesi hanno faticato a prendersi le proprie responsabilità: se quel contratto fosse stato chiuso prima e meglio, oggi probabilmente vivremmo un dilemma meno drammatico.

