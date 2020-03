Mulan e gli altri, tutti i film rinviati e le serie tv sospese per il coronavirus

13 March 2020 – 12:02

La pandemia di coronavirus che sta colpendo ogni parte del mondo in questo momento ha conseguenze gravi su tutti i settori della nostra società, compreso l’industria dell’intrattenimento. In questi giorni in cui il contagio si sta acuendo in tutti i paesi, e soprattutto negli Stati Uniti, molti eventi subiscono variazioni: il CinemaCon e il Sxsw sono stati cancellati, festival musicali come il Coachella sono stati rinviati in autunno, sono stati annullati il SeriesMania e il MipTv (il mercato internazionale dei diritti televisivi) a Cannes, mentre anche il festival del cinema rimane in dubbio; chiusi anche i teatri di Broadway e i parchi divertimenti come Disneyland, DisneyWorld e Universal Studios, rinviati inoltre parecchi tour e concerti musicali. Ma sono anche le produzioni cinematografiche e televisive a risentire del non facile periodo.

Il primo grande titolo internazionale a essersi arreso alle conseguenze del virus è stato No Time To Die: l’atteso 25esimo capitolo della saga di James Bond, con protagonista Daniel Craig, è stato rinviato da aprile a novembre. In queste ore è stato annunciato che anche Fast and Furious 9 è stato spostato di un anno (uscirà nell’aprile 2021), mentre senza data è l’horror di John Krasinski A Quiet Place 2. La pellicola per bambini Peter Rabbit 2 è spostata ad agosto. Anche Disney, inizialmente restia a ogni tipo di cambiamento, ha dovuto ravvedersi: l’ambizioso live-action Mulan, previsto in uscita il 26 marzo, è rimandato a data da destinarsi, così come lo sono New Mutants (ennesimo rinvio di una produzione già costellata di problemi) e il nuovo film di Guillermo del Toro Antlers.

Nel frattempo la produzione del nuovo film Marvel Shang-Chi ha sospeso le riprese in Australia, in quanto il regista Destin Daniel Cretton si è messo in isolamento preventivo in attesa dei risultati del test per il Covid-19, probabilmente dopo la notizia di Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson risultati positivi proprio mentre si trovavano in Australia (le riprese del biopic di Baz Lurhmann su Elvis Presley, a cui partecipa anche Hanks, sono state per questo fermate). Per ora resta invariata l’uscita di Black Widow, ma è probabile uno spostamento anche di questa.

Non è da meno tutto il settore delle serie tv, che viene impattato non tanto per la messa in onda ma piuttosto per produzioni e riprese. Sono state sospese in via precauzionale, per esempio, le riprese della 16sima stagione di Grey’s Anatomy per due settimane e lo stesso accade per la serie di AppleTv+ The Morning Show, di cui si sta attualmente girando la seconda stagione. Sospese le riprese di Riverdale dopo che un membro della produzione è risultato positivo, ma anche quelle di Ncis, Ncis: Los Angeles, Ncis: New Orleans e della serie Netflix Grace and Frankie. In pausa anche le riprese di The Good Fight, Bull e della serie Amazon Carnival Raw. La produzione dell’attesa serie Disney+/Marvel Falcon and the Winter Soldier era in corso di svolgimento a Praga ed è stata fermata negli scorsi giorni, così come le riprese del film Mission Impossible 7 che si stavano svolgendo a Venezia. I danni ipotizzati per l’industria cinematografica e musicale mondiale potrebbero valere svariati miliardi.

The post Mulan e gli altri, tutti i film rinviati e le serie tv sospese per il coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired