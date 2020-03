Il presidente francese Macron ha chiuso le scuole per il coronavirus

13 March 2020 – 12:00

(foto: Marc Piasecki/Getty Images)È cambiato tutto in meno di 24 ore sul fronte delle risposte all’emergenza coronavirus in Francia. Fino a ieri, giovedì 12 marzo, il ministro dell’Istruzione Jean-Michel Blanquer era stato categorico sulla possibilità di chiudere le chiudere le scuole nel paese dicendo “non è mai stata presa in considerazione”. La portavoce del governo, Sibeth Ndiaye, in una conferenza stampa, qualche ora prima aveva sottolineato che le misure prese dall’Italia per contrastare il virus non si erano rivelate efficaci, promuovendo invece la linea tenuta della Francia. Quando il presidente Emmanuel Macron, in serata, si è rivolto ai francesi dal suo ufficio all’Eliseo, la strategia di contenimento del virus nel paese ha subito un primo cambiamento sostanziale: da lunedì, infatti, “asili, scuole materne, elementari, medie, licei e università rimarranno chiusi, fino a nuovo ordine”. Non verranno, però, sospese le elezioni dei sindaci di domenica 15 e domenica 22 marzo, che potrebbero portare alle urne 45 milioni di francesi.

I dati che hanno segnato la svolta

Le parole con cui ha esordito Macron hanno lasciato poco spazio ai dubbi: “È la più grave crisi sanitaria che la Francia abbia conosciuto da un secolo”. Il riferimento è agli ultimi dati forniti dalle autorità sanitarie, che parlano di 2876 casi positivi e di 61 morti. Un bilancio molto simile a quello vissute dal nostro paese circa 10 giorni fa e che, quindi, fa presumere una progressione costante della diffusione del virus. Tutti dati che hanno cambiato la strategia della Francia, fino a quel momento piuttosto superficiale e volta soprattutto a contenere l’allarmismo dei cittadini. Ora arriva la chiusura di tutte scuole, l’invito a limitare allo stretto necessario gli spostamenti, anche se i mezzi pubblici rimarranno in funzione, e la richiesta “alle persone di oltre 70 anni e ai più fragili di rimanere in casa”.

Il presidente si è mostrato anche preoccupato per come evolverà questa epidemia nel paese. “Abbiamo potuto ritardare la propagazione del virus” – ha detto Macron – ma l’epidemia non si ferma. Ci sarà una seconda ondata che colpirà anche i giovani”. Insomma, un discorso che prende coscienza del problema, anche se domenica prossima, come detto, la tornata elettorale è stata confermata. Macron, in merito, non ha ancora fatto sapere che tipo di misure adotterà il governo per salvaguardare la salute dei suoi cittadini.

Le misure adottare finora

La Francia ha inizialmente varato misure solo per le tre zone focolaio (Morbihan, in Bretagna, dipartimento dell’Oise, Nord di Parigi, e in Alta Savoia). Al resto del paese erano state date indicazioni di massima dal punto vista sanitario, come tenere d’occhio i sintomi, starnutire o tossire coprendosi la bocca e lavarsi spesso le mani. Tra i primi a lanciare l’allarme c’è stato il direttore della Sanità francese, Jerome Salomon, dicendo che “l’esperienza degli altri paesi ci mostra come l’epidemia sia rapida, violenta e localizzata” e suggerendo al governo di prendere spunto dall’Italia per modo di reagire. Ma poco è cambiato: le autorità francesi hanno continuato ad agire in maniera piuttosto blanda, non prendendo in considerazione né le parole dei connazionali esperti e né quelle dell’Oms (Organizzazione mondiale di sanità) che accusava alcuni governi di immobilismo nella gestione di questa emergenza sanitaria.

Gli ultimi a spronare Macron sono stati i corrispondenti della stampa francese in Italia. In una appello al presidente hanno scritto dicendo di osservare “uno scarto incredibile tra la situazione alla quale assistiamo quotidianamente in Italia e la mancanza di preparazione dell’opinione pubblica francese a uno scenario, riconosciuto dalla maggioranza degli esperti scientifici, di propagazione massiva del coronavirus”. Intanto, a sottolineare ulteriormente l’iter tutto sommato simile del contagio nei vari paesi, i medici francesi hanno smentito ufficialmente quell’è poco più che un’influenza così popolare anche in Italia fino a pochi giorni fa: “Dobbiamo smetterla con questo paragone, è molto più grave“, riporta Le Parisien.

