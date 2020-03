Il Monopoly per chi ha fretta, con le partite che durano 10 minuti

(Foto: Hasbro)Le partite a Monopoly possono durare ore, giungere fino a tarda notte con sfide a oltranza, quasi una prova di sport estremo. Per chi volesse partite entusiasmanti ma più rapide e stimolanti debutta Monopoly Speed che – come da nome – mette il turbo all’esperienza comprimendola in appena 10 minuti di adrenalina.

Hasbo Gaming ha ufficializzato questa variante mantenendo intatte le fondamenta del gioco in scatola per eccellenza, che sin dalla sua sua nascita 85 anni fa ha intrattenuto milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo. Lo scopo sarà infatti quello di diventare più ricchi degli altri giocatori, solo che invece che mandarli tutti sul lastrico sarà una sfida velocissima e frenetica a chi riesce a accalappiare i migliori affari in dieci giri d’orologio.

Il gioco si sviluppa in quattro turni con una fase di acquisto di proprietà muovendosi e assicurandosi i terreni in autonomia e poi subito via con una fase di scambio per cercare di mettere in fila le giuste caselle. L’iter si ripeterà appunto quattro volte al termine della quale si tireranno le fila per conteggiare i soldi messi da parte e decretare il vincitore finale. E poi partire con un’altra partita.

Quali sono le differenze con il Monopoly tradizionale? A parte la formula e l’uso del cronometro, il tabellone conta su nove caselle per lato invece che dieci e si sostituisce il parcheggio con un altro Via! che dunque raddoppia i soldi consegnati a ogni giro.

Si potrà peraltro decidere da quale dei due Via! far scattare la partita, tutti i giocatori assieme contemporaneamente grazie al fatto che ognuno avrà con sé un dado personale da lanciare senza sprecare troppo tempo.

Il prezzo sarà di 29,99 euro. In contemporanea uscirà anche una versione speciale di Monopoly versione Fortnite per 23,99 euro.



