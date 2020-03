I motori di ricerca per Netflix per cercare meglio film e serie tv

13 Marzo 2020 – 18:43

(Foto: Unosg)Quali sono i migliori motori di ricerca per Netflix da sfruttare per cercare con più precisione e semplicità un film oppure una serie tv? Non è certo una novità che il sistema interno badi più a creare un’esperienza senza soluzione di continuità di fruizione di video, ma per chi sta cercando determinate pellicole e ha bisogno di filtri specifici può non essere sufficiente.

In questo periodo in cui si dovrà stare a casa per via dell’emergenza coronavirus, Netflix è diventata una risorsa molto utile per spendere un po’ di tempo andando a recuperare titoli lasciati in sospeso, per riscoprire chicche del passato o ancora per avventurarsi in nuovi generi.

Ecco tre servizi online per cercare meglio su Netflix Italia.

Unogs

Tra i primi a mettersi a disposizione, Unogs presenta un’interfaccia molto semplice e intuitiva seppur non in italiano. Qui il link diretto alla selezione soltanto per la nostra versione di Netflix. Si può cercare scrivendo il titolo oppure per persone coinvolte nella pellicola con la formula “person:nome attore/regista”, inoltre ci sono filtri per esempio per genere, tipo, audio, sottotitoli a disposizione e si possono impostare valori medi di voto sul portale Imdb e di anno di rilascio dal 1900 al 2020. È il più completo dei tre, per chi volesse cercare con precisione.

Flixable

Altro portale molto noto, Flixable è disponibile anche in lingua italiana e presenta filtri molto simili come genere, valutazione, audio e anno di distribuzione. Si può anche dividere la ricerca per film e serie tv. Il vantaggio rispetto a Unogs è di essere in lingua italiana, ma paga alcuni filtri in meno.

JustWatch

Altra filosofia per Just Watch che è in italiano, presenta un sistema di ricerca paragonabile a quello di Flixable, ma ha il vantaggio di aggregare anche gli altri portali di video on demand come Prime Video, NowTv, Infinity, Disney+, Sky Go, Rai Play, Google Play, Microsoft Play, Apple TV+, YouTube Premium e così via. Insomma, un motore di ricerca universale con filtri che mostrano anche il prezzo di un eventuale noleggio.

Fuori lista segnaliamo anche FlickSurfer che non è disponibile per l’Italia e può essere sfruttato – in inglese – per chi si trovasse all’estero oppure per chi lo fosse virtualmente. Tantissimi i filtri, compreso quello per ricerca di film premiati con Oscar o Grammy e ancora più siti di recensioni.

