Coronavirus, l’accusa dei dipendenti esterni di Facebook: “Costretti a venire in ufficio”

13 Marzo 2020 – 17:28

L’azienda permette agli impiegati di lavorare da casa per evitare che si contagino o diffondano il contagio, ma per alcune mansioni richiede la presenza in ufficio nonostante il telelavoro sia tecnicamente praticabile. I dipendenti maggiormente colpiti sono quelli assunti esternanente tramite aziende terze.

Fonte: Fanpage Tech