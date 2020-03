Accendere un fuoco come un vero uomo primitivo

13 March 2020 – 11:36

Le situazioni di emergenza ci spingono a riflettere sulla nostra capacità di sopravvivere fuori dalle solite certezze: non sarà il caso dell’epidemia da coronavirus, ma saremmo in grado, ad esempio, di accendere un fuoco per scaldarci o cuocere dei cibi? Molti di noi, probabilmente, non saprebbero come fare. Eppure, a pensarci bene, il fuoco rientra nelle tecnologie più primitive al mondo, e ha cambiato la storia del genere umano: all’origine è probabile che sia stato generato da un fenomeno naturale come un fulmine, attirandogli l’attenzione dei nostri progenitori.

In questo video Bill Schindler, professore di archeologia e antropologia al Washington College, dimostra i metodi efficaci per accendere il fuoco in un contesto selvaggio. Di base la triangolazione è sempre la stessa; ci vuole l’ossigeno, già presente nell’aria, un combustibile e poi il calore (e quest’ultima è la parte su cui concentrarsi di più, nemmeno a dirlo).

Schindler ci spiega quindi come accendere un fuoco in modalità hand drill fire (quindi con un piolo) e in modalità bow drill (con un archetto); in entrambi i casi non è facilissimo, ci vuole pazienza e manualità. Come rimarca lo studioso, sebbene trovarsi in una situazione in cui è in gioco la sopravvivenza non sia all’ordine del giorno, imparare e praticare queste attitudini primitive ci riconnette più col nostro passato e con l’ambiente, riportandoci a una fase evolutiva che ha ancora qualcosa da insegnarci.





