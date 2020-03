Wikipedia lancia una maratona per scrivere voci sull’enciclopedia online

12 Marzo 2020 – 9:03

Una maratona di scrittura per Wikipedia potrebbe essere l’occasione giusta per sgranchirsi un po’ la mente, e le mani, sulla tastiera. È questa l’iniziativa lanciata dal movimento Wikimedia Italia, che promuove e sostiene il progetto italiano della più nota enciclopedia online partecipativa.

L’epidemia di Covid-19 sta costringendo un po’ tutti a casa e uno dei modi per “affrontare in modo positivo e propositivo questa difficile congiuntura”, come sottolinea Wikimedia, potrebbe essere quello di cimentarsi in una writing week. È partita l’8 marzo, in concomitanza con le restrizioni applicate in alcune aree del Nord Italia, e proseguirà fino al 5 aprile 2020.

“Si tratta di fatto di una maratona online (ve lo ricordiamo anche qui: restate a casa!) di scrittura e ampliamento di voci dell’enciclopedia libera, che si focalizzerà in modo particolare su luoghi naturali (montagne, laghi, ecc.), luoghi d’arte, monumenti e musei”, spiegano gli ideatori: “Insomma, tutto ciò che può aiutare a migliorare la visibilità online del comparto turistico, uno di quelli che risultano più colpiti da questa situazione di emergenza”.

In sintesi chiunque può scrivere di qualsiasi argomento legato ai territori di Italia e San Marino, purché enciclopedico e tematicamente affine a Wikipedia, Wikivoyage o Wikiversità. Fermo restando il fatto che ogni voce sarà poi oggetto di revisione da parte del team editoriale. Il consiglio degli esperti è di concentrarsi sulle voci legate alla cultura italiana, quindi “dall’arte alle principali tradizioni, dai monumenti e musei alle aree e oggetti naturali (laghi, monti, parchi naturali)”. In pratica ogni declinazione dello scibile che possa essere di sostegno alla promozione culturale e turistica del nostro paese.

Per esempio al momento risultano riferimenti a chiese storiche, musei, parchi, opere architettoniche. Da sottolineare infine che il progetto è esteso anche a Wikimedia: Commons, per raccogliere fotografie e altri contenuti multimediali, Wikivoyage per la parte turistica, Wikisource per i contenuti documentali legati al territorio, Wikiversità per realizzare lezioni per gli studenti di ogni ordine e grado.

Quindi non resta che inforcare gli occhiali, accendere il computer e collegarsi con la pagina di benvenuto di Wikipedia e quella di Writing week per ogni informazione. Il noto corridore Emil Zatopek un giorno disse: “Se vuoi correre un miglio, corri un miglio. Se vuoi vivere un’altra vita, corri una maratona”.

Come iniziare le danze su Wikipedia

Wikipedia non obbliga a registrarsi per procedere con la redazione di voci, ma è senza dubbio consigliato poiché agevola ogni attività e soprattutto il rapporto con gli editor. Per esempio, si possono tenere sotto controllo alcuni termini, contrassegnare le voci modificate con il contrassegno “minore” per agevolare la community, disporre di una pagina personale con la cronologia di ogni azione.

La pagina di registrazione richiede solo la digitazione di un nome utente, password e indirizzo mail. Una volta terminata la procedura il consiglio è di leggere la pagina della wikiquette, una sorta di memorandum di buoni comportamenti – è pur sempre una community digitale, non bisogna scordarlo. Dopodiché è prassi consultare le istruzioni e anche le domande frequenti (faq). Completato questo riscaldamento – ben più agevole di quanto ci si possa aspettare se nel tempo comunque vi è capitato di consultare Wikipedia – non resta che cimentarsi con la pagina di prova oppure seguire il Tour guidato. Ipoteticamente, dato che la maratona scadrà tra diverse settimane, si potrebbe approfittare di qualche giorno per fare conoscenza con la piattaforma e gli strumenti messi a disposizione. In caso di dubbi c’è sempre modo di postare una domanda agli esperti.

Terminato tutto non resterà che iniziare a lavorare sulla propria voce, sfruttando magari documentazione già disponibile online o su libri. Ma attenzione al copyright: si può citare un passaggio di un testo ma bisogna indicare i riferimenti e non eccedere. I neofiti comunque dovrebbero evitare perché vi sono implicazioni licenziatarie complesse: qui i dettagli.



The post Wikipedia lancia una maratona per scrivere voci sull’enciclopedia online appeared first on Wired.

Fonte: Wired