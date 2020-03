Trump ha sospeso tutti i voli dall’Europa verso gli Stati Uniti per il coronavirus

12 March 2020 – 10:20

(Photo by Doug Mills-Pool/Getty Images)“Il virus non avrà nessuna chance contro di noi”. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, s’è rivolto alla nazione annunciando la sospensione dei voli dall’Europa, ad eccezione del Regno Unito, per 30 giorni, e un piano di aiuti fiscali alle piccole imprese per limitare i danni dovuti l’espansione del coronavirus. Il discorso di 10 minuti – tenuto come di consueto, per queste occasioni, nello Studio Ovale della Casa Bianca – arriva qualche ora dopo il comunicato dell’Oms che parla di diffusione del Covid-19 come di una pandemia. E Trump, dopo settimane trascorse a negare, a criticare e a sottovalutare dati e informazioni, sembra finalmente averne preso atto. Secondo gli ultimi dati ufficiali, nel paese ci sono 1135 persone positive al virus e 38 morti. E molto probabilmente sono destinati a crescere, come è accaduto e sta accedendo in molti altri paesi, a partire dall’Italia.

Le parole di Trump

“Siamo tutti uniti in questa situazione”, ha detto il presidente. “Bisogna mettere da parte la politica e unificarci come un’unica nazione e una sola famiglia”. Trump ha chiesto, inoltre, uno sforzo agli americani nel comprendere l’entità di misure abbastanza severe – “dure ma necessarie”, come lui stesso le ha definite – per contenere il virus. Insieme alla decisione dello stop temporaneo ai voli provenienti dall’Europa e al piano di aiuti alle piccole imprese è arrivato anche la richiesta al Congresso di tagliare le tasse sui salari. Nello specifico Trump ha promesso: aiuti ai lavoratori malati, messi in quarantena o che si prendono cura degli altri a causa del coronavirus, chiedendo 50 miliardi di dollari; di ampliare la base dei prestiti a basso interesse delle piccole imprese nelle aree colpite e un piano di agevolazioni fiscali fino a 200 miliardi di dollari. L’obiettivo dichiarato è di lavorare a stretto contatto con il Congresso per misure più complete ed efficaci.

Parole e propositi che dimostrano quanto il presidente abbia minimizzato all’inizio la portata del “virus straniero”, come lo ha definito nel suo discorso. Ma Trump ha circoscritto le sue colpe, prima definendo l’emergenza come “una situazione temporanea” e poi accusando l’Unione Europea di non aver preso abbastanza “precauzioni all’inizio“ per limitare i viaggi dalla Cina. Circostanza che avrebbe contribuito, secondo Trump, in maniera sostanziale alla diffusione del Covid- 19 negli Stati Uniti, anche se al momento non vi sono evidenze che il virus nel paese sia arrivato da un cittadino europeo.

Il discorso di Trump segna pertanto l’inizio di un insieme di politiche di contenimento per la diffusione del virus. Come riporta il New York Times, le lezioni al college sono state sospese e gli studenti sono stati invitati ad allontanarsi e a fare ritorno a casa, con non poco caos. Sono state sospese tutte le partite della stagione Nba e il campionato di basket universitario (Ncaa), molto seguito negli Usa, è stato bloccato. Sono stati chiusi musei, cinema, teatri, stadi e negozi. È stato anche vietato di entrare nel paese agli stranieri che sono stati nei 26 paesi che compongono l’area Schengen europea nei 14 giorni precedenti. Sono esentati, però, i cittadini americani, i residenti legali permanenti e le loro famiglie, anche se potrebbero essere incanalati in alcuni aeroporti per un migliore screening. Il Dipartimento di salute americano ha inoltre consigliato di “riconsiderare tutti i viaggi all’estero in quanto potenzialmente pericolosi”.

