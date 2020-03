Su Instagram arriva il filtro Caleidoscopio: eccolo in anteprima

12 March 2020 – 11:22

Nel calderone di novità in arrivo dagli sviluppatori di Menlo Park non c’è solo WhatsApp con la tanto attesa Dark Mode: stando ad alcune indiscrezioni, presto anche Instagram potrebbe introdurre nuovi filtri per la fotocamera, che potrebbero migliorare ancora di più l’esperienza delle Storie nella piattaforma.

Fonte: Fanpage Tech