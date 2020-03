Questa mappa interattiva mostra l’epidemia di disinformazione sul coronavirus

12 March 2020 – 10:33

Con la diffusione del coronavirus in tutto il mondo, si sta diffondendo anche la disinformazione che riguarda il tema. Una mappa realizzata dalla Fondazione Bruno Kessler lo mette in evidenza: in Italia, dalla diagnosi del paziente 1 di codogno, i tweet a fonti di informazione inaffidabili hanno rischiato di raggiungere in numero quelli contenenti informazioni utili.

Fonte: Fanpage Tech