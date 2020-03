Overwatch League cancella gli eventi di marzo e aprile a causa del coronavirus

12 March 2020 – 17:20

In seguito alla diffusione del coronavirus, Blizzard annuncia la cancellazione degli eventi primaverili dell’Overwatch League. Occorre però precisare che la competizione esport non si ferma. Le partite verranno giocate comunque, e l’annullamento riguarda esclusivamente gli eventi in live previsti per marzo e aprile.Continua a leggere



In seguito alla diffusione del coronavirus, Blizzard annuncia la cancellazione degli eventi primaverili dell’Overwatch League. Occorre però precisare che la competizione esport non si ferma. Le partite verranno giocate comunque, e l’annullamento riguarda esclusivamente gli eventi in live previsti per marzo e aprile.

Continua a leggere In seguito alla diffusione del coronavirus, Blizzard annuncia la cancellazione degli eventi primaverili dell’Overwatch League. Occorre però precisare che la competizione esport non si ferma. Le partite verranno giocate comunque, e l’annullamento riguarda esclusivamente gli eventi in live previsti per marzo e aprile.

Fonte: Fanpage Tech