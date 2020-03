Mascherine e gel a prezzi stellari: l’Antitrust indaga su Amazon ed Ebay

12 Marzo 2020 – 21:03

L’antitrust avvia due indagini per Amazon e Ebay (immagine: Gabriele Porro)Amazon ed Ebay sono finiti sotto l’occhio e dell’Antitrust a seguito della presenza sulle loro piattaforme di ecommerce di annunci ingannevoli ed eccessivi aumenti di prezzo da parte di venditori terzi per mascherine mediche, gel igienizzanti per le mani e altri articoli la cui richiesta è aumentata con il diffondersi dell’epidemia da coronavirus.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato due istruttorie verso le piattaforme di ecommerce poiché sono stati segnalati i casi di venditori terzi che fornivano informazioni errate sui prodotti o applicavano prezzi ingiustificatamente alti. A cominciare da Altroconsumo, una tra le prime associazioni di consumatori a segnalare la situazione.

Spesso nelle descrizioni dei prodotti il venditore garantiva l’efficacia di questi prodotti dal contagio da Cov-Sars-2, anche se il prodotto venduto non rispettava le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie. Semplici mascherine sprovviste di filtro venivano vendute assicurando una protezione paragonabile a quella delle mascherine Ffp2 e Ffp3, che sono considerate le più sicure.

La paura del contagio assieme all’irreperibilità di questi prodotti nei negozi fisici ha portato moltissimi utenti ad andare a caccia di mascherine e igienizzanti per le mani online. Molti venditori terzi hanno sfruttato l’occasione per lucrare. A seguito di numerose segnalazioni e reclami a riguardo presentati alle piattaforme, dopo aver constatato una grande presenza di articoli le cui informazioni erano tendenziose e i cui prezzi erano schizzati improvvisamente alle stelle, l’Antitrust ha deciso di avviare le due indagini.

Siccome in questo momento d’isolamento le piattaforme di ecommerce stanno svolgendo un importante compito di affiancamento alle limitate forme di commercio tradizionale, l’Antitrust ha deciso di porre maggiore attenzione su comportamenti analoghi a quelli dei venditori su Ebay e Amazon al fine di scoraggiare gli operatori che vogliono lucrare sulla situazione di emergenza. Dal canto suo, Amazon ha già fatto sapere di aver agito per cancellare le offerte che violavano le situazioni.

