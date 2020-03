La fotocamera a 360 gradi grande come una penna

12 March 2020 – 10:12

Al primo impatto sembra di trovarsi davanti a una penna spuntata, osservandola più da vicino si notano invece le quattro lenti di una fotocamera a 360 gradi ultracompatta e inedita nelle forme, più che nel funzionamento. Il prodotto sarò il primo articolo che venderà Vecnos, startup giapponese dedicata allo sviluppo di fotocamere con funzionalità avanzate ma facili da utilizzare. Il marchio è uno spin-off sotto il controllo di Ricoh, casa madre dalla quale avrà una certa libertà di azione.

Ancora senza un nome, la fotocamera integra tre obiettivi su un lato e uno sulla parte superiore, oltre a due pulsanti, per catturare l’intero spazio circostante ed è indirizzata ai giovani che, anche tramite l’applicazione dedicata, potranno modificare e condividere in maniera rapida scatti e video sulle piattaforme social, come Instagram e TikTok.

Resta da capire il prezzo, fattore basilare per valutare l’impatto e l’eventuale successo della mini bacchetta per foto a 360 gradi, in tal senso le dimensioni miniaturizzate sono un punto a favore (in un mercato che offre già parecchie alternative), inclusa la serie Theta prodotta proprio da Ricoh con la divisione guidata da Hidenao “Shu” Ubukata, che ha lasciato l’azienda giapponese per guidare proprio la nuova società.

