Il teaser di The Third Day, la nuova miniserie con Jude Law

12 March 2020 – 11:30

Dopo The Young Pope e The New Pope, Jude Law sembra essersi ben abituato a stare sul piccolo schermo con produzioni di grande livello: presto lo vedremo infatti nella miniserie prodotta da Hbo The Third Day, di cui in queste ore è stato diffuso il primo, inquietante teaser. I sei episodi avranno un’impostazione narrativa molto particolare in quanto saranno divisi in due blocchi: i primi tre, intitolati Summer, vedranno appunto come protagonista Law, mentre i restanti, Winter, seguiranno le vicende legate al personaggio interpretato dall’attrice Naomi Harris, nota per i suoi ruoli negli ultimi film di James Bond (Skyfall, Spectre) e in Moonlight.

Questa prima clip di anticipazione si concentra dunque sulla prima storia e, anche se non si capisce molto della trama di per sé, si può già intuire l’atmosfera macabra e angosciante che richiama molte storie del folklore rurale britannico. Negli episodi diretti da Marc Munden (National Treasure, Utopia), Law interpreta infatti un uomo dal passato doloroso che visita una misteriosa isola della Gran Bretagna collegata alla terraferma da un’unica strada che ciclicamente viene sommersa dal mare: bloccato sull’isola, il protagonista inizierà a scoprire terribili segreti su fatti accaduti lì e inizierà a comprendere che la comunità locale è disposta a fare di tutto pur di preservare il proprio isolamento. Nel cast troviamo anche Emma Watson, reduce dalla straordinaria interpretazione in un’altra miniserie Hbo, Chernobyl.

Nella seconda parte, invece, diretta da Philippa Lowthorpe (The Crown), Harris raggiunge l’isola determinata a indagare su uno strano avvenimento, forse la scomparsa del marito, e si ritrova a sua volta nel bel mezzo dello scontro fra due fazioni di abitanti, che non mancano in ogni caso di trattarla come un’intrusa. The Third Day è stata scritta da Dennis Kelly, sceneggiatore divenuto celebre per Utopia, l’acclamata serie tv su una graphic novel contenente disastrose profezie sulla sopravvivenza dell’umanità. Gli episodi faranno il loro debutto l’11 maggio su Hbo, in attesa che arrivi anche da noi su Sky Atlantic.

