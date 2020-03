Il piano dell’Europa sull’intelligenza artificiale funziona solo se restiamo uniti

12 Marzo 2020 – 18:13

(immagine: Getty Images)Il 19 febbraio scorso la Commissione europea ha pubblicato la strategia europea per i dati e un White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust, divulgando i propri obiettivi e traguardi per la realizzazione di una società europea in cui soluzioni digitali, tecnologie affidabili, persone e imprese possano convivere in modo sinergico e sicuro, in un ambiente aperto, democratico, nell’ambito di un’economia dinamica e sostenibile.

Tra le intenzioni dichiarate, l’Europa intende imporsi come leader nel settore delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale (Ai) come motore affidabile e scalabile di un contesto produttivo sempre più imperniato sull’economia dei dati. Proprio con riferimento all’Ai, benché non si tratti di un documento vincolante, con questo white paper la Commissione ha chiarito i prossimi passaggi e le aree di interesse, lanciando altresì una consultazione pubblica, aperta a tutte le parti interessate fino al 31 maggio 2020.

Con il suo white paper, dunque, la Commissione si propone di tracciare il percorso da seguire per la regolamentazione dell’Ai, descrivendola giustamente come uno degli enabler e applicativi più importanti della data economy. La Commissione non ha ancora proposto normative specifiche né ha, allo stato, offerto risposte alle annose e complesse questioni che animano il dibattito: solo per citarne alcune, dal regime di responsabilità per gli eventuali danni causati dall’Ai, alla garanzia di un quadro normativo flessibile, capace – da un lato – di adattarsi agli ulteriori progressi tecnologici e – dall’altro – di assicurare al contempo la necessaria certezza del diritto.

Il tutto al fine di costruire un solido quadro normativo europeo ed un modello coerente di Ai governance che scongiuri il rischio di approcci individuali, isolate fughe in avanti o soluzioni frammentarie – diverse da Paese a Paese – soprattutto in un momento come quello attuale nel quale l’unitarietà dell’azione e la condivisione dei valori fondamentali appaiono sempre più come principi essenziali.

Le raccomandazioni sull’Ai

Ciò detto, il white paper fornisce alcune informazioni interessanti che servono da bussola in questo contesto. Primo: il quadro normativo prevedrebbe una serie di obblighi di legge per le cosiddette applicazioni di intelligenza artificiale ad “alto rischio”, così da assicurare che l’intervento regolamentare sia proporzionato. Di conseguenza, molte applicazioni Ai ricadrebbero al di fuori dell’ambito del quadro normativo.

La Commissione propone allora due criteri cumulativi per stabilire se un’applicazione Ai sia o meno ad “alto rischio”: il settore di utilizzazione dell’applicazione Ai e il caso d’uso effettivo. Settori ad alto rischio menzionati in via preliminare nel white paper sono la sanità, i trasporti, l’energia e alcune aree del settore pubblico. Questi criteri richiederanno molte altre riflessioni e costituiscono un’area importante rispetto alla quale le imprese potrebbero voler fornire il proprio contributo nell’ambito della consultazione.

Il white paper affronta le tipologie di requisiti obbligatori che si applicherebbero a tali applicazioni Ai ad alto rischio. Si tratta dei “soliti sospetti”, come per esempio un livello adeguato di supervisione umana, dati di training adeguati, requisiti di tenuta dei registri, trasparenza, affidabilità dei dati e precisione delle informazioni. Si tratta, anche in tal caso, di un’area su cui le imprese potrebbero voler commentare durante la consultazione.

Giungerà come una buona notizia per le imprese il fatto che la Commissione europea, nel white paper, sottolinei spesso come l’Ai e la tecnologia in generale possano configurarsi come una forza propulsiva positiva e un fattore abilitante critico per risolvere alcune delle sfide globali più urgenti, come – per esempio – la lotta al cambiamento climatico. Inoltre, la Commissione afferma la necessità di promuovere e accelerare la diffusione dell’Ai in Europa e sottolinea come il nostro continente sia ancora indietro rispetto al Nord America e all’Asia, con particolare riguardo agli investimenti in ricerca e innovazione. La Commissione esprime l’impegno ad aumentare significativamente gli investimenti in tali aree e a facilitare la creazione di centri europei di eccellenza e sperimentazione che attraggano i migliori ricercatori e cervelli.

La sfida sta nel trovare il giusto equilibrio tra la creazione di un ecosistema in cui l’Ai possa prosperare, garantendo all’Europa di diventare un leader mondiale nella tecnologia e la protezione della società dai rischi che tale tecnologia può portare con sé. Sono in gioco diritti fondamentali, quali il diritto alla privacy, alla dignità umana, alla libertà di espressione e alla non discriminazione. Ma lo è anche il futuro economico dell’Europa. Dunque, dobbiamo premere sull’acceleratore ed accogliere un futuro in cui l’Ai avrà un ruolo primario.

Tecnologie di riconoscimento facciale

Il white paper si occupa specificamente dell’uso di tecnologie di riconoscimento facciale all’interno di spazi pubblici, un uso che negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione dei media, dei governi, delle autorità di regolamentazione e del pubblico in generale, in particolar modo a seguito di nuovi utilizzi che stanno proliferando seppur con una supervisione limitata. Riconoscendo l’esistenza di numerosi casi d’uso socialmente utili – si pensi al potenziale utilizzo di questa tecnologia per accrescere la sicurezza negli spazi pubblici attraverso un impiego responsabile da parte delle forze dell’ordine – la Commissione Europea considera le tecnologie di riconoscimento facciale come categorie ad alto rischio, proprio a causa dei pericoli che esse possono comportare per i diritti umani e le libertà civili.

Non si fa menzione della azione di policy per una moratoria temporanea peraltro a lungo discussa precedentemente. Ma piuttosto che tracciare un percorso delineato per questa tecnologia, la Commissione prefigura, in primis, un ampio dibattito europeo sulle circostanze specifiche che, se del caso, potrebbero giustificare l’utilizzo della tecnologia stessa in aree pubbliche e, successivamente, sulle salvaguardie a comune tutela. Tutto ciò non deve stupire in quanto è teso, in ultima analisi, a creare la fiducia del pubblico e l’accettazione generalizzata di una tecnologia così potenzialmente intrusiva onde consentirne la più ampia diffusione. Tale orientamento potrebbe anche contribuire a creare un consenso europeo – piuttosto che un approccio frammentario da parte degli Stati membri – circa l’opportunità o meno di legittimare tale tecnologia e, in caso affermativo, di imporre limiti ragionevoli al suo utilizzo.

Guardando per un attimo al di là dei confini europei, diverse zone del mondo si trovano in momenti diversi del dibattito sulle tecnologie di riconoscimento facciale. Qui l’impalcatura culturale sembra influenzare fortemente la direttrice di sviluppo di tali applicazioni, marcando differenze significative tra i vari continenti. Ad esempio, mentre negli Stati Uniti si approvano leggi specifiche per la disciplina del riconoscimento facciale, in tutta l’area dell’Asia-Pacifico l’utilizzo di queste tecnologie sembra essere più socialmente accettato e le richieste di regolamentazione sembrano meno pressanti.

In tale contesto, la partita che potrebbe vedere l’Europa tra i protagonisti del settore è ancora tutta da giocare e dipenderà anche dalla capacità del continente di saper articolare e proiettare una sua visione unitaria.



The post Il piano dell’Europa sull’intelligenza artificiale funziona solo se restiamo uniti appeared first on Wired.

Fonte: Wired