Il nuovo pieghevole di Escobar è un Galaxy Fold mascherato

12 March 2020 – 9:29

(Foto: Marques Brownlee)Non ci voleva certo un occhio troppo clinico per scoprire che i due smartphone pieghevoli marchiati Pablo Escobar fossero nient’altro che versioni rebrandizzate di due modelli molto noti. Il primo, Fold 1, si era capito subito fosse un Royole FlexPal, mentre il secondo, annunciato negli scorsi giorni, sembrava a tutti gli effetti un Samsung Galaxy Fold.

Ma i dubbi restavano, soprattutto per via del costo troppo basso rispetto agli esemplari originali. A risolvere ogni dubbio sono arrivate due evidenze schiaccianti, una riguarda la vera identità del gadget e l’altra il perché siano così economici. Facciamo un po’ di ordine.

E torniamo indietro allo scorso dicembre quando il fratello di Pablo Escobar, Roberto, presentava l’Escobar Fold 1 con proclami altisonanti del tipo: “Ho detto a molta gente che batterò Apple e lo farò. Ho eliminato intermediari e negozi, per vendere direttamente ai consumatori così da ottenere un prezzo di poco più di 300 euro invece che migliaia di euro come Samsung e gli altri”

E in effetti ecco che Fold 1 usciva appunto a un costo di 350 dollari, ossia poco più di 300 euro, seguito da un secondo modello chiamato Fold 2 nettamente più prestante. Una rapida lettura alla scheda tecnica e uno sguardo al design e il pensiero era presto fatto: non sono altro che un Royole FlexPal (il primissimo, scarso, pieghevole uscito) e Samsung Galaxy Fold.



A conferma definitiva ci hanno pensato due recensori della prima ora. Nel video qui sopra e nello screenshot in apertura, Marques Brownlee fuga ogni dubbio rimuovendo l’adesivo dorato sul retro di Fold 2 e mostrando il logo Samsung (minuto 6:54). Poco dopo, anche un secondo youtuber, Mrwhosetheboss, ha confermato (vedi sotto).



E allora come è possibile che costi appena 400 dollari contro i circa 2000 del Fold di Samsung? La risposta arriva dall’amministratore delegato di Escobar Inc, Olof Gustafsson, che spiega come i Galaxy Fold siano comprati a prezzi molto bassi pescando da quelli giudicati di qualità non sufficiente nei controlli interni di Samsung, dalle unità restituite per qualche difetto o ancora da stock invenduti (ma ce ne sono?). Insomma, un giochetto al limite del regolamento, in piena filosofia Escobar. Pablo ne sarebbe stato fiero.

The post Il nuovo pieghevole di Escobar è un Galaxy Fold mascherato appeared first on Wired.

Fonte: Wired