Il generatore di poster con testi di canzoni da canticchiare 20 secondi, il tempo giusto per lavarsi le mani

12 March 2020 – 7:30

Il poster per lavarsi le mani canticchiando i Queen (foto: washyourlyrics.com)La prima regola dell’anti-coronavirus fight club: lavarsi le mani accuratamente, per almeno 20 secondi. Il tempo di canticchiare due volte dentro di sé Happy Birthday, il motivetto che viene intonato per celebrare i compleanni in ogni angolo del mondo.

Al diciassettenne inglese William Gibson l’idea di ripetere il rito delle candeline più volte al giorno deve essere sembrata noiosa e allora ha inventato Wash your lyrics. Un sito che permette di creare, automaticamente, un’immagine che sovrappone alle indicazioni su come lavarsi correttamente le mani (diffuse dal sistema sanitario britannico, NHS) le strofe della propria canzone preferita. Dai Queen a Felicità di Al Bano e Romina Power: basta inserire titolo e autore. E così si sa quanto a lungo bisogna canticchiarla per essere certi di un lavaggio a prova di virus.

Secondo la Bbc, circa 175mila poster (gratuiti, visto che si tratta di un progetto no profit) sono stati generati dal sito solo nei primi tre giorni. Il segretario alla salute Matt Hancock ha elogiato l’iniziativa e anche la cantante Miley Cyrus l’ha citata in un suo tweet, postando l’immagine in cui il testo di The Climb accompagna passo dopo passo i tredici gesti per lavarsi correttamente le mani.

“Avevo la sensazione che Wash your lyrics sarebbe stato popolare, ma non pensavo che sarebbe andato così alla grande”, ha detto William Gibson, che è originario di Brackley nel Northamptonshire e si interessa di informatica da quando ha nove anni. ”È stato strano vedere celebrità che ho seguito per anni postare su Instagram a riguardo”.

The post Il generatore di poster con testi di canzoni da canticchiare 20 secondi, il tempo giusto per lavarsi le mani appeared first on Wired.

Fonte: Wired