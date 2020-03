E3 2020 cancellato: le aziende puntano agli eventi in streaming

12 March 2020 – 17:22

Si tratta di una scelta che mette ancora una volta in evidenza la crisi che sta affrontando la game industry, che non può fermarsi con l’arrivo della nuova generazione di console, prevista a fine 2020. Per questa ragione, le diverse aziende che avrebbero dovuto partecipare ad E3 2020 stanno discutendo riguardo un’organizzazione digitale via streaming.Continua a leggere



Si tratta di una scelta che mette ancora una volta in evidenza la crisi che sta affrontando la game industry, che non può fermarsi con l’arrivo della nuova generazione di console, prevista a fine 2020. Per questa ragione, le diverse aziende che avrebbero dovuto partecipare ad E3 2020 stanno discutendo riguardo un’organizzazione digitale via streaming.

Continua a leggere Si tratta di una scelta che mette ancora una volta in evidenza la crisi che sta affrontando la game industry, che non può fermarsi con l’arrivo della nuova generazione di console, prevista a fine 2020. Per questa ragione, le diverse aziende che avrebbero dovuto partecipare ad E3 2020 stanno discutendo riguardo un’organizzazione digitale via streaming.

Fonte: Fanpage Tech