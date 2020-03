Cosa si può fare e cosa no secondo il nuovo decreto coronavirus

12 March 2020 – 16:23

(Photo by Vincezo Pinto/Afp via Getty Images)Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha approvato un nuovo decreto per evitare un’ulteriore diffusione del coronavirus in Italia. Come ha detto, rivolgendosi ai tutti i cittadini italiani, “i risultati non arriveranno subito”, ma la previsione sperata è che i contagi, tra qualche settimana, possano essere molti meno di quelli attuali. Quindi, fino al 25 marzo, è stata disposta la chiusura di tutti i servizi non essenziali. Il giro di vite ha sollevato domande anche su come comportarsi in caso di brevi passeggiate fuori da casa o altre faccende domestiche, come quelle che riguardano gli animali, visto che l’indicazione delle autorità è di rimanere in casa e ridurre al minimo gli spostamenti. Vediamo al momento quali sono le indicazioni.

Come mi devo comportare per rispettare il decreto?

Il principio di base è rimanere a casa se non si è tenuti a uscire per esigenze lavorative, di salute o necessità. Quindi, portando sempre dietro l’autocertificazione, ci si può recare a fare la spesa, in farmacia, dal veterinario o in altri esercizi rimasti aperti e considerati, quindi, servizi fondamentali.

Nel decreto si legge “si deve evitare di uscire di casa”. Non posso fare una passeggiata, quindi?

La dicitura contenuta nel decreto invita a limitare al massimo gli spostamenti considerati non necessari. Il capo della protezione civile Angelo Borelli: “Si deve uscire solo lo stretto necessario”. Repubblica conferma da fonti del Viminale, che stanno interpretando il decreto, che è possibile uscire per brevi passeggiate, sempre nel rispetto delle misure di distanza sociale e di cautela, non in gruppo, e tenendo a mente che l’indicazione forte delle autorità è di stare a casa. È necessario, però, portare sempre con sé l’autocertificazione, scaricabile sul sito del ministero degli interni, che documenti il motivo.

Ho un animale domestico, posso portarlo fuori?

Sì. È consentito uscire di casa per la gestione quotidiana e per i controlli veterinari del proprio animale, per un tempo limitato e nelle vicinanze di casa.

Posso praticare attività sportiva all’aperto?

Come sempre, se si può fare esercizio fisico dentro casa è meglio. Lo sport e tutte le attività motorie all’aperto possono essere praticate, ma da soli. Deve essere rispettata la distanza di sicurezza e non ci devono essere assembramenti. La corsetta in compagnia, insomma, non si può fare.

Non ho l’autocertificazione con me, cosa mi succede al momento del controllo?

Se una persona è sprovvista di certificazione al momento del controllo, saranno le forza di polizia a procurane una all’interessato che la compilerà sul posto, purché la motivazione sia reale. In caso contrario, se non si può dimostrare di essere fuori casa per i motivi ammessi, si rischiano multe e denunce.

Fonte: Wired