Apple Store chiusi in Italia: come riparare iPhone (senza uscire di casa)

12 Marzo 2020 – 17:28

Gli Apple Store sono chiusi in tutta Italia, ma sul sito dell’azienda è ancora possibile accedere alle sezioni dedicate all’assistenza clienti e alle riparazioni. Tramite questi servizi è possibile far ritirare il proprio smartphone a domicilio per farlo riparare in un centro specializzato e riceverlo a casa in pochi giorni.Continua a leggere



Gli Apple Store sono chiusi in tutta Italia, ma sul sito dell’azienda è ancora possibile accedere alle sezioni dedicate all’assistenza clienti e alle riparazioni. Tramite questi servizi è possibile far ritirare il proprio smartphone a domicilio per farlo riparare in un centro specializzato e riceverlo a casa in pochi giorni.

Continua a leggere Gli Apple Store sono chiusi in tutta Italia, ma sul sito dell’azienda è ancora possibile accedere alle sezioni dedicate all’assistenza clienti e alle riparazioni. Tramite questi servizi è possibile far ritirare il proprio smartphone a domicilio per farlo riparare in un centro specializzato e riceverlo a casa in pochi giorni.

Fonte: Fanpage Tech