Apple cancella l’evento, l’uscita di iPhone 9 è a rischio

12 Marzo 2020 – 9:43

(Foto: OnLeaks)Seppur nemmeno ufficializzato, sembra che Apple abbia definitivamente deciso di cancellare un eventuale evento di lancio di iPhone 9 (alias iPhone Se 2) ovvero una nuova generazione di smartphone economico da lanciare poi in commercio per la primavera-estate.

A riportare la voce è stato CultofMac e questa si può davvero considerare la pietra tombale sulla possibilità di vedere un nuovo iPhone economico nei prossimi mesi.

Si parlava di questo appuntamento già da mesi, sin dalle prime indiscrezioni sulla nuova generazione di melafonino più compatto e a basso prezzo. Tutti gli indizi portavano a un keynote collocato in primavera, a distanza di circa mezzo anno rispetto all’evento principe dei nuovi iPhone tradizionali, come da tradizione piazzato nel primo autunno.

Ma il 2020 appena nato è stato funestato dall’emergenza coronavirus Covid-19, che ha cambiato tutti i piani e non solo per l’azienda californiana. Da un lato c’è stata la chiusura degli stabilimenti manifatturieri utilizzati da Apple in Cina (Foxconn, su tutti) ha bloccato per lunghe settimane la catena produttiva compromettendo ogni possibile precedente programma e calendario.

Dall’altro, al contempo, ci sarebbero state gravi difficoltà organizzative per allestire un keynote come quelli ai quali Apple ci ha abituato negli anni. Vi abbiamo già elencato quanti eventi tech siano stati cancellati e stamattina alla lista si sono aggiunti anche il Ces Asia e l’E3. Rimane da capire quanto sono a rischio anche i nuovi iPhone 12, perché questo rallentamento della catena produttiva potrebbe portare con sé conseguenze a lungo termine che ora non possiamo nemmeno quantificare con precisione.

Non resta che attendere comunicazioni ufficiali, ma è chiaro che la prudenza è l’unica via percorribile – non solo per Apple – in questo momento.





