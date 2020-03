12 regali un po’ nerd per la festa del papà

State cercando un regalo per la festa del papà del 19 marzo ma brancolate nel buio? Non volete scadere nel solito banale, tipo il classico coltellino svizzero multi-funzione o i calzini? Niente paura: se avete la fortuna di avere un padre nerd, uno di quelli che continua a dirvi “Luke, sono tuo padre” anche se voi vi chiamate Marco, allora potete mischiare le idee regalo tradizionali con una vena geek che renderà il vostro presente irresistibile!

Una patina di “nerditudine” non guasta mai, parola di chi spacchetterà un paio di ciabatte (classico) ma di Harry Potter (nerd). Oppure, tornando al trito e ritrito coltellino svizzero, che ne dite della variante da gamer, ossia il controller multi-attrezzo con cacciavite, apribottiglie, livella a bolla, metro e penna?

Per non parlare del filone di Star Wars, quello per cui potrete spaziare dalle pinze per il barbecue a forma di spada laser fino all’accappatoio peloso che tramuterà vostro padre in Chewbecca. Sfogliate la gallery in alto per scoprire le 12 idee regalo nerd per la festa del papà.

