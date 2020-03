10 nuovi gadget e app per monitorare la salute a casa

12 March 2020 – 11:00

In tempo di domiciliari da coronavirus, anche andare dal medico per i normali controlli di routine è diventato un problema. I medici di base non possono visitare (bisogna attenersi alle procedure), le sale d’attesa degli ambulatori sono off-limits, motivo per cui si stanno moltiplicando i consulti medici via Skype. Visto che è bene non uscire e farlo solo in casi di estrema necessità, abbiamo selezionato 10 strumenti tecnologici in grado di misurare e monitorare in maniera professionale la salute standosene a casa.

Dal glucometro wireless per misurare la glicemia e avere i dati in tempo reale su tablet o smartphone connessi fino allo spirometro bluetooth in grado di misurare parametri polmonari, sono tanti gli accessori tech che diventano validi alleati del controllo della salute.

La sottocategoria di termometri è poi vastissima, con strumenti a infrarossi, bluetooth, connessi via app e gestibili dal proprio device collegato. C’è poi l’Apple Watch che permette di effettuare un elettrocardiogramma grazie all’app dedicata Ecg che registra il battito e il ritmo cardiaco tramite il sensore cardiaco elettrico presente su Apple Watch Series 4 o modelli successivi.

E non mancano nemmeno le applicazioni: da quelle per monitorare tutti i parametri healthy a quelle specifiche che si focalizzano su salute della pelle o dimagrimento con un occhio di riguardo alla salute, anche lo smartphone ben accessorio diventa un valido strumento di monitoraggio. Della serie “una app al giorno toglie il medico di torno”. Ovviamente scherziamo: è sempre bene consultare il proprio medico curante, anche per sottoporre alla sua attenzione i parametri rilevati dai nostri gadget e non fidarsi ciecamente di loro. Sfogliate nella gallery in alto i 10 accessori tech e app per monitorare la salute.

