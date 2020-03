“Se uscite è Peugeot per tutti”: la campagna #iorestoacasa secondo i creativi

11 March 2020 – 16:30

Non fate le teste Durex. Se non rimani a casa è la volta buona che ti Lego. Usa i nomi e i loghi dei brand più famosi l’iniziativa virale (è il caso di dirlo) lanciata a sostegno della campagna #iorestoacasa, cioè il motto-hashtag di tutta Italia dopo il decreto del 9 marzo, che ha isolato il nostro paese a causa dell’emergenza coronavirus.

A creare i divertenti poster è stato Luca De Matteis, che si occupa di web design e digital marketing. In modo decisamente efficace, ha combinato slogan che invitano a non uscire con i marchi più noti, ottenendo ironici giochi di parole. Il risultato? Potete scoprirlo sfogliando la gallery.

“Il progetto è nato per gioco. Ho pensato che fosse utile, in questo particolare momento, comunicare il giusto messaggio ma in una maniera ironica e divertente, facendo leva su loghi e immagini familiari alle persone”, racconta De Matteis a Wired. “Così è stato possibile raggiungere moltissime persone, sfruttando l’effetto virale del post, e aiutare loro a comprendere l’importanza di restare a casa, aderendo a quanto richiesto dal governo. Magari, ho strappato anche qualche risata, che non fa mai male, specialmente adesso. L’idea è diventata talmente virale da rendere necessaria una seconda tranche, stavolta in collaborazione con il mio amico e collega Francesco”.

