Milano svuotata, in 10 foto

11 March 2020 – 12:05

Sono foto piuttosto impressionanti quelle che arrivano da Milano in questi giorni: panorami la cui desolazione potrebbe intristirci, ma in realtà – dovremmo averlo imparato – è la modalità corretta per arginare la diffusione della Covid-19, riducendo al minimo uscite e assembramenti. È giusto che piazze, strade e luoghi di ritrovo rimangano vuoti il tempo necessario per fermare l’epidemia e poter ripartire.

Da piazza della Scala a Gae Aulenti, passando per Brera e Galleria Vittorio Emanuele, gli scatti raccolti nella giornata di ieri simulano una passeggiata virtuale per le vie del capoluogo meneghino, senza traffico né persone: quello che fino a ieri potevamo immaginare solo in una distopia apocalittica, in questi giorni è diventato realtà.

