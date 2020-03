La rete mobile di Tim segnala malfunzionamenti in tutta Italia

11 Marzo 2020 – 15:02

La situazione secondo Downdetector alle 12.25 dell’11 marzoTra il pomeriggio-sera del 10 marzo e la giornata di oggi, 11 marzo, il sito che raccoglie le segnalazioni di malfunzionamento dei provider di connessione Downdetector ha registrato diversi casi di down dell’operatore mobile Tim, sparsi per tutto il paese ma soprattutto al nord – nelle zone più colpite dal coronavirus – e al centro: Milano, Bergamo, Roma e Palermo sono al momento coperte dalle chiazze rosse che sulla mappa del sito indicano la presenza di forti disservizi.

Tim, dal canto suo, da ieri ha spiegato su Twitter di aver allertato il suo servizio di assistenza dedicato alla rete mobile e fissa, ma mentre scriviamo non ha ancora ammesso pubblicamente alcun down della sua linea. Intanto, il malfunzionamento implica che gli utenti colpiti – che stanno segnalando i loro problemi con l’uso dell’hashtag #Timdown –non possono accedere ai servizi Tim per cui è necessaria una connessione a internet, a cominciare da Tim Music.

