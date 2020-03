In arrivo i set Lego di Super Mario (e anche una linea Levi’s)

11 March 2020 – 9:15

(Foto: Lego)C’è Super Mario al centro di due interessanti collaborazioni firmate di recente da Nintendo. Il baffuto idraulico italo-americano più famoso del mondo dei videogame sarà protagonista di una serie di set Lego imminenti e anche di una nuova linea di abbigliamento firmata da Levi’s. I due annunci sono arrivati nelle scorse ore sui canali social ufficiali con alcuni teaser che stuzzicano l’attenzione dei fan.

I nuovi set Lego Super Mario

(Foto: Lego)Inequivocabile l’indizio lanciato su Facebook da Lego con una nuova collezione di kit chiamati proprio “Super Mario”. Per ora l’unica immagine disponibile è quella qui sopra, con quella che sembra proprio una minifigure, ma è verosimile aspettarci che saranno ricreati ambienti, livelli e mondi dei vari titoli della saga.

Il sito Bricknauts ha inoltre pubblicato la lista con codici e relativi prezzi dei futuri set Lego Super Mario con costi che partono da 3,99 euro (solo la minifigure?) del numero 71361 a 99,99 euro per quello più grosso e complesso caratterizzato dal numero 71369.

La collezione Levi’s dedicata a Super Mario

(Foto: Levi’s)L’altro accordo vede come protagonista la marca d’abbigliamento Levi’s con una serie di capi non solo denim. Oltre alla giaccia di jeans raffigurata qui sopra, ci saranno anche pantaloni lunghi o corti, salopette, magliette, felpe e borse.

Tutte saranno caratterizzate da immagini e toppe con non soltanto l’idraulico italo-americano più famoso del mondo dei videogame, ma anche Luigi e gli altri personaggi dei vari titoli. Arriveranno dal 1 aprile prossimo e si potranno acquistare in negozi fisici oppure presso lo store online.

Intanto, a luglio aprirà il parco tematico Super Mario a Osaka nel quale si potrà diventare letteralmente giocatori-visitatori di un enorme videogame.

The post In arrivo i set Lego di Super Mario (e anche una linea Levi’s) appeared first on Wired.

Fonte: Wired