Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere

11 March 2020 – 17:39

(fFoto: Getty Images)Dopo mesi di processo è arrivata finalmente la sentenza: il giudice della Corte suprema James Burke ha stabilito che Harvey Weinstein dovrà scontare una pena di 23 anni di reclusione nel carcere dello stato di New York. Lo scorso 24 febbraio il produttore cinematografico era stato condannato per violenza sessuale di primo grado e di stupro di terzo grado, mentre era stato ritenuto non colpevole per altri tre capi di imputazione. Fra le pene accessorie, ci sarà anche l’iscrizione all’elenco dei sex offender, ovvero dei criminali di stampo sessuale.

La sentenza giunge dopo quasi tre anni dallo scoppio dello scandalo che ha coinvolto Weinstein, accusato da centinaia di donne di molestie e violenze sessuali, e dopo un duro processo iniziato lo scorso gennaio. Da quel caso è nato il movimento #MeToo, che in tutto il mondo ha cercato di diffondere una maggiore sensibilità verso gli abusi nei confronti delle donne e soprattutto ha incoraggiato chi ha subito violenza, oggi o in passato, a uscire allo scoperto. Prima della lettura della sentenza, l’ex mogul di Hollywood, che finora aveva scelto di non testimoniare al processo, ha voluto leggere una sua dichiarazione: “Sento molto rimorso per questa situazione. Lo sento nel profondo del cuore. Passerò la mia pena tenendo questa cosa a cuore e cercando di essere una persona migliore”. Gli avvocati di Weinstein si dicono oltraggiati dal provvedimento: “È una pena troppo dura. È ridicolo, quel numero è ripugnante”, ha affermato uno dei suoi difensori, Donna Rotunno: “Ci sono assassini che usciranno molto più in fretta di lui”.

Probabile che i suoi legali faranno appello, puntando a una riduzione della pena anche per via di quella che secondo loro è la “lunga lista di malattie” presentate da Weinstein. Dopo la lettura della condanna lo scorso 24 febbraio, in effetti, Weinstein aveva accusato un dolore e aveva subito una piccola operazione cardiaca. Alla lettura della sentenza erano presenti molte delle sue accusatrici, fra cui Mimi Haleyi, Jessica Mann (le due vittime per le quali l’uomo è stato condannato) e Annabella Sciorra. Le Silence Breakers, un gruppo di accusatrici che include le attrici Ashley Judd, Rosanna Arquette e Rose McGowan, hanno rilasciato un comunicato: “Harvey Weinstein verrà ricordato per sempre come uno stupratore finito in galera. Andrà in prigione, ma nessun periodo di reclusione potrà mai riparare le vite che ha rovinato, le carriere che ha distrutto o i danni che ha causato”.

The post Harvey Weinstein è stato condannato a 23 anni di carcere appeared first on Wired.

Fonte: Wired