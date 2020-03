Coronavirus: annullato anche l’E3, la più importante fiera di videogiochi del mondo

11 Marzo 2020 – 20:28

L’annullamento era nell’aria, ma l’annuncio è arrivato soltanto in questi minuti. La tradizionale manifestazione annuale si sarebbe dovuta tenere come di consueto a Los Angeles e lo svolgimento era previsto per il 9, 10 e 11 giugno. Al momento però è impossibile sapere in anticipo se la crisi coronavirus sarà per quei giorni risolta.Continua a leggere



L’annullamento era nell’aria, ma l’annuncio è arrivato soltanto in questi minuti. La tradizionale manifestazione annuale si sarebbe dovuta tenere come di consueto a Los Angeles e lo svolgimento era previsto per il 9, 10 e 11 giugno. Al momento però è impossibile sapere in anticipo se la crisi coronavirus sarà per quei giorni risolta.

Continua a leggere L’annullamento era nell’aria, ma l’annuncio è arrivato soltanto in questi minuti. La tradizionale manifestazione annuale si sarebbe dovuta tenere come di consueto a Los Angeles e lo svolgimento era previsto per il 9, 10 e 11 giugno. Al momento però è impossibile sapere in anticipo se la crisi coronavirus sarà per quei giorni risolta.

Fonte: Fanpage Tech