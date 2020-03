Come si diffondono le fake news sul coronavirus

11 Marzo 2020 – 21:03

Osservatorio infodemico online del CoMuNe Lab (fonte: CoMuNe Lab)Un’infodemia, “un’epidemia di fake news”, ha colpito alcuni Paesi prima dell’aumento dei casi di contagio da coronavirus. Lo mostra una piattaforma digitale online realizzata dalla Fondazione Bruno Kessler (Fbk), istituto di ricerca di Trento, sull’andamento di post su Twitter pubblicati nelle scorse settimane, mentre si diffondeva l’epidemia di Sars-Cov-2.

Come spiega Manlio De Domenico, fisico dei sistemi complessi e responsabile dell’unità Comune Lab (Complex multilayer networks) alla Fdk, “i dati raccolti tramite l’analisi delle conversazioni su Twitter nel mondo, permettono di verificare come, per alcuni Paesi tra cui l’Italia, la Francia e gli Stati Uniti, la diffusione del contagio nei Paesi stessi sia stata preceduta da un aumento rapido e insolito dell’attività di soggetti umani e agenti artificiali, i cosiddetti bot sociali, volta a diffondere informazioni non verificate e ascrivibili a varie categorie di fake news”.

Un fenomeno definito come infodemia, ossia una propagazione incontrollata di informazioni dalla elevata pericolosità sociale. Di fronte alla recrudescenza del contagio, però, gli utenti sono andati alla ricerca di notizie più affidabili.

Il grafico superiore mostra l’aumento dei tweet a tema covid-19 in Italia. Quello inferiore la relazione tra informazioni affidabili (in verde) e quelle disinformanti (in arancione) in Italia (fonte: CoMuNe Lab)“Quando l’ondata epidemica arriva nel Paese in questione, si osserva che, forse per paura, le persone tendono a essere più selettive sulle notizie da condividere in rete e si osserva una risalita negli indicatori di affidabilità” commenta De Domenico. La piattaforma è disponibile gratuitamente per chiunque voglia monitorare il rischio di esposizione alle fake news.

Esattamente come per l’epidemia in corso, la diffusione di fake news è pericolosa per la salute pubblica. “Diffondere informazioni o idee che, nel corso di una crisi sanitaria, sviano sistematicamente l’opinione pubblica e la inducono a mettere in atto scelte sbagliate diviene un problema di salute pubblica come e quanto l’epidemia stessa”, commenta Pier Luigi Sacco, professore presso il Berkman Center for Internet & Society dell’Università di Harvard.

The post Come si diffondono le fake news sul coronavirus appeared first on Wired.

Fonte: Wired