Tutti i dettagli su Warzone, il battle royale di Call of Duty che arriva oggi

10 March 2020 – 12:30

Presentato ufficialmente Warzone, che non sarà (solo) una modalità disponibile dentro Call of Duty: Modern Warfare, bensì anche un titolo separato free-to-play. Questo vuol dire che il nuovo battle royale di Call of Duty potrà essere scaricato gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire da oggi. Ecco tutti i dettagli.Continua a leggere



Presentato ufficialmente Warzone, che non sarà (solo) una modalità disponibile dentro Call of Duty: Modern Warfare, bensì anche un titolo separato free-to-play. Questo vuol dire che il nuovo battle royale di Call of Duty potrà essere scaricato gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire da oggi. Ecco tutti i dettagli.

Fonte: Fanpage Tech