Su Instagram stanno apparendo decine di filtri a tema coronavirus: è polemica

10 Marzo 2020 – 14:27

Sul social network fotografico si stanno moltiplicando i filtri in realtà aumentata che applicano mascherine virtuali al volto dei soggetti, ma anche pseudo test che diagnosticano per finta la malattia. Per alcuni utenti però si tratta di contenuti di cattivo gusto, che speculano su un problema grave e globale.

