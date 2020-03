Si sa già tutto sui nuovi Huawei P40

10 Marzo 2020 – 15:43

(Foto: Weibo)Alla fine è arrivata la conferma definitiva da parte della stessa Huawei: la nuova famiglia P40 sarà ufficializzata il prossimo 26 marzo con un evento che avverrà a Parigi e che sarà trasmesso in streaming, vista l’emergenza globale dovuta al coronavirus.

Qui sopra il banner apparso sul post pubblicato su Weibo attraverso la pagina ufficiale sul social network cinese, accompagnato dall’hashtag #VisionaryPhotography che pone subito l’attenzione su quello che era facilmente prevedibile come punto forte dei nuovi dispositivi, la fotocamera.

Saranno due gli smartphone presentati ovvero Huawei P40 e Huawei P40 Pro dato che Huawei P40 Lite è già uscito allo scoperto, rivelandosi nient’altro che un rebranding di Huawei Nova 6 Se già visto a fine anno in Cina. La coppia di P40 condividerà buona parte della scheda tecnica, come da tradizione, differenziandosi per il compartimento fotografico, dimensioni e batteria. Entrambi usciranno così come Huawei Mate 30 e Mate Xs con su Huawei Mobile Services e non quelli di Google, per le note vicende del bando del governo americano.

Sia P40 sia P40 Pro potranno contare su cinque sensori. Per il modello superiore l’occhio principale sarà da 52 megapixel di dimensioni 1/1,28” e pixel da 1,22μm, sarà dotato di filtro ryyb e sarà molto luminoso. Il secondario sarà da 40 megapixel, grande 1/1,5” e con filtro rggb, poi si troverà un’ottica ultragrandangolare cinematografica, un teleobiettivo con doppio prisma e zoom ottico 10x e un altro tele da 3x, infine il ToF per la profondità di campo. La fotocamera frontale sarà a doppio sensore, 32 + 2 megapixel.

(Foto: Cnmo)Da altre fonti cinesi appaiono anche altri dettagli relativi sia ai prezzi di vendita di Huawei P40 e P40 Pro sia di particolari versioni limitate. Ci sono per esempio la Huawei P40 Dragon Edition, quella Gundam Edition per omaggiare il 40ennale e la costosissima Aerospace Edition con a bordo 8 gb ram e 512 gb interni, che però potrebbe avere un refuso nel prezzo, perché 12.499 euro sembrano effettivamente un po’ troppi.

Per il resto, vengono indicati come valori di prezzo di Huawei P40 da 999 euro per la versione da 8 gb ram e 128 gb interni a 1099 euro per la versione 8 gb ram e 256 gb interni fino a 1249 euro per quella 8 gb ram e 512 gb interni. Fra poco più di due settimane si avranno tutte le informazioni ufficiali.

