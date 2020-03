Ps5 sarà più potente di Xbox Series X

10 March 2020 – 9:18

Non sono ancora ufficiali, ma la lotta tra le due console di nuova generazione Ps5 e Xbox Series X è più accesa che mai. A aggiungere benzina sul fuoco dell’attesa ci ha pensato un recente leak che si dedica a una tematica quantomai importante per ambo gli schieramenti dei fanboy, la potenza.E così, Cnn va a riprendere un’anticipazione comparsa su una fonte dall’affidabilità incerta come 4chan che spesso può prenderci come generare delle sonore panzane. Andando però a leggere nel thread vengono fuori componenti verosimili, assieme ad altre voci hardware già emerse nelle scorse settimane. Insomma, qualcosa di concreto di sicuro c’è.

La scheda tecnica di Ps5 si comporrebbe dunque di un chip custom da 13.3 teraflop Rdna 2 con gpu a 1,7 GHz, processore AMD Zen2 octa-core a 3,4 GHz (con possibile boost a 3,7 GHz), 16 gb Gddr6 di ram e 4 gb di memoria ssd da 4 gb ddr4 con una velocità di ben 5,5 gb al secondo e un 1 tb dedicato all’archiviazione. Completa il quadro la retrocompatibilità dei giochi e il controller Dualshock 5 che avrà feedback haptico, microfono e sensore per le pulsazioni (ecco perché). Infine, il già anticipato audio tridimensionale per un prezzo d’uscita di 499 dollari.

Xbox Series X dovrebbe contare su un hardware per certi versi allineato con con chip personalizzato Amd Navi/Zen 2, della quale non si conosce ancora l’apporto in termini di ram a corredo con scheda grafica fino a 12 teraflops e frequenza di 120 frame al secondo, ssd da 1 tb, ray tracing come la rivale e, anche qui, audio tridimensionale.

Anche se c’è da stare certi che entrambe le console garantiranno performance altissime, nelle sfide storiche tra rivali si presta sempre molta attenzione ai valori di benchmark e ai numeri duri e puri. Spesso qualcosa che sulla carta è più muscoloso poi nella pratica si comporta peggio, ma per gli appassionati di cifre conta poco. Non resta che attendere le presentazioni ufficiali.

