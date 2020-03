Nella serie ispirata a Erin Brockovich c’è anche Andy Garcia

Nel 2000 il film di Steven Soderbergh Erin Brockovich – Forte come la verità contribuisce a gettare luce sulla storia vera della donna che gli dà il titolo: interpretata sullo schermo da Julia Roberts, si tratta di una segretaria di uno studio legale che, contro tutto e tutti, indaga su una compagnia energetica rea di aver inquinato delle falde acquifere e provocato diversi tumori. Oggi attivista ancora in azione, Brockovich resta una vera e propria paladina dei più deboli. E non stupisce che la rete americana Abc abbia deciso di dedicarle una serie tv, ordinando un pilot intitolato Rebel.

Prodotti dalla stessa Brockovich e creati da Krista Vernoff, già sceneggiatrice di Grey’ Anatomy e Station 19, gli episodi seguiranno le vicende di Annie “Rebel” Bello, origini proletarie, niente laurea, attivista convinta. Brillante e un po’ sconclusionata, coraggiosa e determinata, Rebel si batte disperatamente per le cause che coinvolgono le persone a cui tiene. Nelle scorse settimane era già stato annunciato che a interpretare la protagonista sarebbe stata Katey Sagal, attrice nota per i suoi ruoli in Sposati… con figli, Otto semplici regole e Sons of Anarchy.

In queste ore è stato annunciato che al cast del pilot si è aggiunto anche Andy Garcia. Interpreterà Julian Cruz, un avvocato a cui Annie si appoggia per alcuni consigli: potente quanto affascinante, vedovo da un paio d’anni e ancora addolorato per la perdita, sarà coinvolto da Rebel in numerosi casi, tutti piuttosto impegnativi. Dopo aver debuttato proprio in diverse produzioni televisive e aver conquistato il cinema, negli ultimi anni Garcia non sta disdegnando il piccolo schermo: lo confermano le apparizioni in Ballers, nel film Hbo My Dinner with Hervé e l’episodio che ha interpretato nella serie antologica di Amazon Prime Video Modern Love.

