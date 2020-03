Le cuffie over-ear di Apple stanno arrivando: ecco come saranno

10 Marzo 2020 – 20:28

L'indizio lo ha fatto emergere 9to5Mac da una versione preliminare di iOS 14 ancora non disponibile al pubblico. Si tratta di due piccole icone che svelano innanzitutto che le cuffie potrebbero arrivare in due colorazioni. Il lancio potrebbe avvenire questo autunno, in concomitanza con quello dei nuovi iPhone.



Fonte: Fanpage Tech