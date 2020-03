L’Australia ha fatto causa a Facebook per 300 miliardi: ecco perché

10 March 2020 – 13:48

Iil garante per la privacy ha avviato la procedura che metterà Facebook davanti al giudizio della corte federale locale. Per la legge sulla privacy in vigore in Australia ogni violazione può costare al gruppo fino a quasi 2 milioni di dollari australiani, e gli utenti colpiti dallo scandalo sono stati più di 300.000.Continua a leggere



Iil garante per la privacy ha avviato la procedura che metterà Facebook davanti al giudizio della corte federale locale. Per la legge sulla privacy in vigore in Australia ogni violazione può costare al gruppo fino a quasi 2 milioni di dollari australiani, e gli utenti colpiti dallo scandalo sono stati più di 300.000.

Continua a leggere Iil garante per la privacy ha avviato la procedura che metterà Facebook davanti al giudizio della corte federale locale. Per la legge sulla privacy in vigore in Australia ogni violazione può costare al gruppo fino a quasi 2 milioni di dollari australiani, e gli utenti colpiti dallo scandalo sono stati più di 300.000.

Fonte: Fanpage Tech