Il “sesto senso” che ci porterà sull’asteoride Bennu

10 March 2020 – 14:56

Per un pugno di polvere d’asteroide sarebbe un buon titolo per questo breve filmato della Nasa sulla missione Osiris Rex, la cui sonda è ora in orbita attorno all’asteroide Bennu con l’obiettivo di procurarsi al più presto qualche cucchiaiata di materiale da analizzare sulla Terra (60 grammi, per la precisione).

Nel video, quello che i ricercatori hanno dovuto predisporre per l’avvicinamento al suolo del corpo roccioso: a partire dalle – numerosissime – immagini scattate, un modello 3D a regola d’arte, che consentirà al veicolo deputato alla raccolta di calare in totale autonomia sulla superficie dell’asteroide. Una sorta di sesto senso che lo aiuterà a evitare di avvicinarsi ad aree dissestate ed effettuare il touchdown in sicurezza.

(Music Credit: “Steppenwolf” from Universal Production Music. Credit video: NASA’s Goddard Space Flight Center)

Fonte: Wired