Il food delivery ora arriva in mensa

10 Marzo 2020 – 9:03

Scena in mensa ne “Il diavolo veste Prada” (screenshot da Youtube)L’ultima operazione di ampio respiro l’ha conclusa Carrefour. A inizio anno ha acquisito il 60% di Dejbox, startup francese delle consegne di cibo in ufficio. In questo modo l’insegna della grande distribuzione organizzata si è guadagnata una fetta del ricco e interessante mercato che provvede a recapitare a domicilio piatti nelle aziende. Approcciando a un nuovo pubblico e a una nuova tipologia di prodotti, quelli pronti da mangiare.

Anche quello del catering si conferma un mondo in fermento. L’americana ezCater ha acquisito la francese Gocater già a metà 2018, segnando il primo colpo fuori dai confini statunitensi. Mentre lo scorso luglio Just Eat si è assicurato il portale inglese City Pantry per 16 milioni di sterline.

Non solo all’estero. Anche in Italia c’è movimento nel segmento del b2b. Le pause pranzo dei dipendenti delle grandi imprese fanno gola ai protagonisti del settore delle consegne a domicilio, e addirittura qualcuno ha deciso di cambiare pelle e modello di business, per intercettarle.

Foorban

La startup milanese Foorban (nata come consegne di cibo a domicilio a casa) per esempio ha annunciato l’avvio della terza mensa aziendale per le 1.300 persone della società di consulenza Pricewaterhouse Cooper Italia (Pwc) della sede di Roma. Arriva dopo altre due aperture a Milano, negli uffici di Amazon e di un operatore energetico, mentre altre sono in programma a stretto giro. Foorban sostituisce la mensa interna tradizionale, ma ha delle importanti differenze.

Non c’è la cucina tradizionale, i piatti vengono preparati freschi in un centro cottura centralizzato e portati nelle sedi ogni giorno, già porzionati in una confezione 100% riciclabile. I dipendenti li ritirano e li mangiano nelle aree pranzo lì accanto. In forze c’è una caffetteria, aperta fin dalla colazione, e un’app che permette al dipendente di prenotare il piatto direttamente dalla scrivania, in modo da saltare il passaggio in cassa all’ora di pranzo. I prezzi sono pensati ad hoc. Mentre per le piccole aziende c’è un servizio di consegna b2b, più snello.

Foorban a oggi è finanziata per un totale di 4,5 milioni di euro, ma sta per chiudere un nuovo aumento di capitale. “A livello di crescita nelle consegne a domicilio, triplichiamo anno su anno”, racconta la startup: “Il segmento b2b è raddoppiato nel 2019 rispetto al 2018 e nel 2020 ci aspettiamo diventi il core business dell’azienda. Nei primi tre mesi del 2020 apriranno 3 nuove mense tra Milano e Roma. Oltre a Pwc, anche nei nuovi spazi del coworking Wellio Covivio. Vorremmo poi approdare a Bologna e Torino”.

Foorban è inoltre al lavoro su modelli di servizio per aziende più piccole. In particolare, sta per inserire in portfolio un’offerta di corner – senza personale – con punti di ritiro per il dipendente che ordina via app. Oggi Foorban ha una brigata di 10 persone tra cucina e confezionamento guidata dallo chef Paolo Serras. In ufficio occupa oltre 30 persone per la parte gestionale.

MyCater

Vira sul catering – fin dal nome – il nuovo progetto di un’altra società che consegna a domicilio, Mymenu: ha lanciato MyCater, portale dove i clienti aziendali che devono organizzare grandi ordini o eventi dalle 10 alle 100 persone, possono trovare ristoranti e società di catering in un unico posto. È rivolto alle grandi, piccole e medie imprese e agli studi di professionisti.

“Il mercato del catering in Regno Unito, Italia, Francia, Germania e Spagna vale circa 30 miliardi di euro. Quello italiano ha invece un valore di circa 3 miliardi e totalmente offline, non essendoci concorrenza”, spiega la startup: “La penetrazione online è stimata al 2025 del 5%, dunque un’opportunità che vale 150 milioni di euro di vendite annue online solo in Italia”.

Il servizio sta prendendo forma proprio in questo primo trimestre del 2020. Offre alle aziende un unico interlocutore sia per tematiche contabili, che di fornitura, e un bacino di scelta che aggrega molte realtà. Al momento funziona su Milano, ma punta alle principali città italiane – Torino e Roma – e al sud Europa nel 2021. “Nel 2020 vogliamo crescere almeno del 400% rispetto ai volumi attuali. Nel 2019 abbiamo venduto più di 200mila euro di catering, per un totale di oltre 10mila persone servite in eventi di varie dimensioni e oltre 500 clienti che hanno scelto i nostri servizi”, la linea della startup. Con uno scontrino medio di oltre 650 euro.

A gestire la startup, oltre ai tre fondatori, un team composto da 10 persone, età media 28 anni: “Vorremmo, nel medio termine, fare in modo che arrivino ulteriori capitali. Ora stiamo utilizzando parte dei 2 milioni di euro raccolti da Mymenu”.

OffLunch

OffLunch, la piattaforma di consegne specializzata nei pranzi in ufficio controllata da Moovenda holding, la scorsa estate ha acquisito Taaac, portale digitale che fa servizi mensa per le aziende milanesi e dell’hinterland. La mossa ha così permesso a OffLunch di sbarcare nel capoluogo lombardo, dove non era ancora presente, forte di un portafoglio clienti già corposo, dal momento che Taaac porta in dote 90 imprese che chiedono il pranzo in ufficio.

Dalla sua OffLunch, 8 persone in ufficio, garantisce menù vari con prodotti a chilometro zero preparati in catena del freddo e confezionati in atp (atmosfera protettiva). Nessun costo aggiuntivo per la consegna. Anzi, i clienti possono utilizzare i buoni pasto elettronici per il pagamento dell’ordine, opzione che nasce da un accordo con Edenred. A oggi oltre 2mila utenti hanno usato questa opzione.

“L’obiettivo per il 2020 è quello di aprire in almeno altre due città”, precisano dalla startup: “Entro fine anno vorremmo arrivare anche in un Paese estero. Abbiamo aperto nel marzo del 2019 e venduto finora oltre 10mila piatti servendo 400 aziende tra Roma e Milano, per un totale che supera i 4mila dipendenti. Adesso puntiamo a portare 80mila pasti all’anno. Numeri a cui possiamo ambire anche grazie a un finanziamento ottenuto lo scorso novembre, quando abbiamo raccolto 192mila euro tramite una campagna di crowdfunding sul portale CrowdFundMe”.

