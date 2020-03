Coronavirus: crollano in borsa i colossi tech, persi 320 miliardi di dollari

10 Marzo 2020 – 14:28

Anche i grandi colossi tech stanno soffrendo il periodo difficile delle borse di tutto il mondo. In un solo giorno i colossi tech come Apple, Microsoft, Tesla, Facebook, Amazon e Alphabet hanno lasciato sul terreno qualcosa come 320 miliardi di dollari di valore di capitalizzazione.Continua a leggere



Anche i grandi colossi tech stanno soffrendo il periodo difficile delle borse di tutto il mondo. In un solo giorno i colossi tech come Apple, Microsoft, Tesla, Facebook, Amazon e Alphabet hanno lasciato sul terreno qualcosa come 320 miliardi di dollari di valore di capitalizzazione.

Continua a leggere Anche i grandi colossi tech stanno soffrendo il periodo difficile delle borse di tutto il mondo. In un solo giorno i colossi tech come Apple, Microsoft, Tesla, Facebook, Amazon e Alphabet hanno lasciato sul terreno qualcosa come 320 miliardi di dollari di valore di capitalizzazione.

Fonte: Fanpage Tech