Come impostare la modalità lettura su Google Chrome

10 March 2020 – 16:42

(Photo by Gokhan Balci/Anadolu Agency/Getty Images)Tra le molte funzioni nascoste di Google Chrome ce n’è una che aiuta l’utente nella fase di lettura di un testo online eliminando le potenziali distrazioni.

Capita spesso che leggendo un articolo piuttosto lungo l’occhio del lettore venga distratto da banner pubblicitari, strategicamente posizionati, o da grafiche pittoresche che incorniciano il sito. Per ovviare al problema il browser di Mountain View ha una funzionalità sperimentale che aiuta a eliminare le distrazioni e a far focalizzare sulla lettura l’utente.

Per abilitare la “modalità lettura” bisogna però accedere alle Flag, le funzionalità sperimentali nascoste del browser. Basta però digitare “chrome://flags/” nella barra dell’url per accedere al pannello di attivazione di queste funzioni. Una volta qui l’utente potrà ricercare tramite l’apposita barra di ricerca la funzionalità desiderata che in questo caso si chiama “Reader mode”.

Pannello di attivazione della modalità lettore su Google ChromeIndividuata la funzione l’utente può attivarla cliccando sul menù a comparsa presente accanto al nome della funzionalità e selezionando la voce “Enabled”. A questo punto, dopo aver riavviato il browser, alla fine della barra dell’url comparirà un’icona che ricorda la formattazione di un testo. Cliccandola si attiverà, o disattiverà, la modalità lettore.

differenza tra il sito di Wired visualizzato nella maniera classica (sopra) e la stessa pagina visualizzata con la modalità lettore attivata (sotto)Attivando la modalità il testo della pagina web verrà formattato e centrato e tutte le distrazioni che lo circondavano spariranno lasciando spazio a un innocuo e per niente distraente sfondo bianco. Terminata la lettura l’utente potrà ripristinare la formattazione originale del sito web cliccando nuovamente il pulsante della reader mode.

